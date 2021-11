V Turistickém informačním centru v Neratově se 15. října otevřela výstava představující malbu Lenky Přívratské ze Žamberka a fotografie Petra Zámečníka. Tento rodák z Podkrkonoší před 40 lety zakotvil v Bartošovicích v Orlických horách. "Přišel jsem sem kvůli bydlení a práci. Podnik, který vlastnil zdejší truhlárnu, se mnou podepsal smlouvu na tři roky a já jsem zapomněl odejít. V Bartošovicích se mi líbí," tvrdí dnes s úsměvem.

Petr Zámečník. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Ta chalupa s truhlárnou je pro vyučeného koláře domovem dodnes. Už při vstupu do ní má člověk neodbytný pocit, jakoby se ocitl ve filmu Slavnosti sněženek v pozoruhodně vybavené dílně pábitele a věčného sběratele Leliho. Knihy, obrazy, nářadí, sošky… Co kousek, to kus zdejší historie. A Petr Zámečník si ji nechce nechat jen pro sebe. Rád by tu vybudoval expozici, v níž by vše představil veřejnosti. Jen je třeba ještě opravit střechu.