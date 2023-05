/FOTO, VIDEO/ Tím, čím je pro nás oblast poblíž západní hranice a její proslulé lázně a vřídla, tím je pro Poláky lázeňský trojlístek u hranic s Českem na území Kladska. Dříve bývalo součástí naší země a kus Česka tu najdete i dnes. Přesvědčte se sami a zajeďte si na výlet do Lázní Dušníky.

Projděte se s námi po polských Lázních Dušníky. | Video: Deník/Jana Kotalová

Je to tu samý kozel a kohout, nabude dojmu návštěvník po procházce areálem lázní i městečka česky nazývaného Dušníky. Zkuste si udělat výlet do tohoto malebného místa jen pár kilometrů od českých hranic a dojmů si odvezete určitě více. Z Náchoda je to sem 20 kilometrů, přibližně stejně daleko je to i z Orlického Záhoří a od hraničního přechodu v Olešnici v Orlických horách je to ještě o šest kilometrů méně.

Strávit tu můžete příjemný den. Navštívili jste už zdejší Muzeum papírenství? Pokud ne, neměli byste tuto zastávku vynechat. Za prohlídku však stojí i další místa, jako centrum města. Leckterého návštěvníka přitom překvapí i množství soch kozlů, na které v ulicích narazí. Je tu asi oblíbený, ostatně se tu i pije - ten z Velkých Popovic. A objevíte tu také různě ztvárněné kohouty. K těm největším patří kohout, který stojí pár set metrů pod rynkem. Lázně Dušníky mají kohouta ve svém městském znaku.

Pamětihodnosti a další zajímavosti:

kostel sv. Petra a Pavla

náměstí s charakteristickým průčelími domů

Františkánský klášter

staré divadlo Dworek Chopina

památník na prusko-rakouskou válku 1866

Papírenské muzeum s dílnou na ruční výrobu papíru

lázně s léčebným komplexem Uzdrowisko

léčivé alkalicko-železité prameny s pijalniou (uzavřená kolonáda)

barevná fontána s hudbou, parky

zimní sportovní středisko

Při procházce alejí vedoucí k lázeňskému areálu přitom můžete narazit také na české stopy. Patří k nim modely staveb z druhé strany hranice, jako Jiráskovo divadlo v Hronově nebo lázeňský areál s vilou Komenský a kolonádou v lázních Běloves. Opodál natrefíte i na Českou hospodu.

Lázně prosluly nejen svými léčivými prameny a nadmíru příznivým klimatem. A přestože jde o menší město, které má něco přes 5 tisíc obyvatel, tisíce lidí sem přijíždějí. Žije to tady, na prostranství u lázeňských budov se koncertuje a v okolí najdete dost možností k občerstvení.

Často se tu setkáte se jménem světoznámého skladatele Fryderyka Chopina - koná se tu jeho festival, připomíná ho budova divadla, dřívější lázeňský dům z let 1802 až 1805. Právě tady v roce 1826 Chopin jako šestnáctiletý koncertoval. Má tu své pomníky a ani nepřekvapuje, že je po něm pojmenovaná alej v lázeňském parku, kde k velkým lákadlům patří barevná fontána. Kdo chce, může ochutnat dokonce i pramen Fryderik Chopin, další nese jméno Kazimíra Velkého. Okoštujete je jak v teplé, tak chladné verzi.

Kdo by chtěl do Lázní Dušníky zavítat na delší dobu a okusit blahodárné účinky zdejších léčebných kúr, pak je dobré vědět, že se zaměřují na léčení kardiologických a ženských chorob, nemoci dýchacího a zažívacího ústrojí a léčbu osteoporózy.