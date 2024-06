Vyplatí se vyrazit na jahody do Polska? Deník se rozjel na tržnici u hranic

Jahodová sezona vrcholí, sklizeň je v plném proudu. Ceny se konečně z původních 150 až 180 korun za kilo dostaly na rozumnou hranici. Jsou sice dražší než vloni, ale co by člověk neudělal pro své zdraví. Jahody mají blahodárný vliv, a to hned několikanásobný. Mimo jiné posilují srdce, mozek a nervy, zvyšují obranyschopnost organismu. Jsou vhodné pro lidi trpící dnou, pomáhají při artritidě, revmatismu a zlepšují stav kostí.

Tržnice Chałupki- Zabełków, Polsko. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch