Hradec Králové - Kolik je v Královéhradeckém kraji zadlužených osob? Statistika společnosti Kruk, jež se touto problematikou zabývá, říká, že 5,3 procenta.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Kdo je vlastně dlužník? Jde o člověka neplatícího své závazky.

Do statistiky firmy Kruk tedy nespadají lidé, kteří mají například hypotéku na bydlení a pravidelně splácejí. „Hovoříme o lidech, kteří jsou našimi klienty," vysvětluje Veronika Kuřinová z Kruku.

Statistiky jsou výsledkem interního průzkumu této společnosti, jež se zabývá odkupem pohledávek a následným řešením situace zadlužených.

Firma působící v Polsku, Rumunsku a na Slovensku nyní bude mít hlavní sídlo pro Českou republiku v Hradci Králové. „Hradec má velký potenciál. Přineseme sedmdesát tři nových pracovních míst," slibuje generální ředitelka Paulina Sapkowska.

Z jejího šetření vyplývá, že typický dlužník bydlící v Královéhradeckém kraji je jedenačtyřicetiletý muž. Jeho závazky činí 48900 korun.

V republikovém srovnání je hradecký kraj na třetím místě, lépe jsou na tom jen dlužníci v Plzeňském a Zlínském kraji. Průměrná dlužná částka pro celé Česko je 54 500 korun. Podobné výsledky mělo i šetření České národní banky.

Nejčastěji mají lidé problém splácet půjčku na rekonstrukci bytu, na druhém místě je leasing na auto, na třetím suma za malé spotřebiče do domácnosti.

Dlužníci jsou – samozřejmě – rozliční. Kolik jich je ochotných svou situaci řešit? „Splácet chce sedmdesát procent lidí," tvrdí Sapkowska. Podle ní lidé nejradši přistoupí na cestu nízkých splátek.

Na statistiku nemá nijak velký vliv vzdělání. Mezi dlužníky v Královéhradeckém kraji jé téměř třicet procent vysokoškoláků, naopak lidí se základním vzděláním pouze deset procent.

I nadále jsou však většími dlužníky muži. Vyplývá to z jejich role.

Hradec vs. Pardubice: Méně je více aneb Kdo je na tom hůř

Je to věčný souboj. Letos ho vyšperkoval návrat Hradce do hokejové extraligy i boj o postup do první fotbalové ligy.

Otázka je jasná: Kdo je na tom líp? Hradec, nebo Pardubice? Královéhradecký, nebo Pardubický kraj?

V otázce zadluženosti je odpověď poměrně komplikovaná. Statistiky totiž řeší dvě kategorie – v jedné jsou na tom lépe Hradečáci, ve druhé Pardubáci.

V Pardubickém kraji je podle šetření firmy Kruk 4,7 procenta zadlužených lidí. V Královéhradeckém 5,3 procenta.

Jenže… Dlužníci v hradeckém kraji jsou v minusu 48900 korun. Zato v Pardubickém 53200.

Aspoň v jedné statistice se oba kraje shodují. V porovnání s minulým rokem klesl počet zadlužených osob v obou regionech o 0,1 procenta.