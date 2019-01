Královéhradecko /ROZHOVOR/ - Hostem rozhlasového pořadu PéHá byl minulý pátek principál cirkusu Jo – Joo, který to s kočkovitými šelmami umí jako málokdo. A také o nich nesmírně rád mluví.

Jaromír Joo ¨ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Principál cirkusu Jo – Joo Jaromír Joo si s moderátorkou Ladou Klokočníkovou povídal o novinkách v cirkusu i o nebezpečí, které na něj každý den číhá v šapitó.

V současné době cestujete po České republice s programem Alenka v říši cirkusů. Předpokládám, že jste se inspiroval v literatuře. Kde všude hledáte nápady pro nová cirkusová představení?

Určitě a dá se říci, že úryvky z některých knih mi zachránily život. Například jsem si koupil knihu z dvacátých let, bylo to o ruských cirkusech. A tam drezér dělal ten samý trik co já: jezdil na tygrovi a jednou se ten tygr otočil a ukousl mu ruku. Představte si, že druhý den si sedám na tygra a jak mu sahám na zátylek, on se otočil, ale snad inspirace z té knihy způsobila, že jsem byl připraven – ucukl jsem a on mi tu ruku naštěstí nechytl. Pak jsem zjistil, že jak se tygři pářili, tak jedna tygřice mu zřejmě poranila zátylek a já mu sáhl do té rány. A další příklad: četl jsem v jedné knize staré osmdesát – devadesát let, že artistka, která dělala stejný trik v kopuli cirkusu, takový veletoč, uvázaná za chodilo, že se jí ta rekvizita utrhla, spadla dolů a zabila se. A já jsem druhý den šel k jejímu otci, protože ta moje mladá artistka dělala to samé u nás v kopuli cirkusu, a říkám: Vylezte nahoru a zkontrolujte to. A on: Ne, já jsem to kontroloval, když se to stavělo. Já říkám: Já doopravdy nerad poroučím, i když jsem ředitel, ale zkontrolujte to. Pak přišli a doopravdy, ta jeho manželka mně chtěla líbat ruce, protože to lano bylo porušené. Kdyby tam vylezla, tak by se s ní utrhlo a zcela určitě by se zabila, to je ve výšce šestnáct metrů. Takže ty knihy doopravdy inspirují.

Když vás tak poslouchám, vy jste vlastně neustále v ohrožení života. Jak se vyrovnáváte s tím, že se kdykoliv může cokoliv přihodit?

Bojím se daleko méně, než kdybych v noci kráčel po Václavském náměstí anebo kdybych dělal taxikáře v Ústí nad Labem.

Pomáhá vám znalost prostředí a důvěra ve zvířata?

Zvířat se nemusíte bát, pokud nejsou zkažená lidmi. Bát se musíte lidí. Zvířata nejsou zákeřná, zvířata jsou dokonalá, nesmějí se narušit, nesmějí být stresovaná, musí být naprosto v pohodě. Moje specialita jsou sibiřští tygři. Mimochodem, před třemi týdny se mně narodili další tři. U cirkusu Jo -Joo se narodilo za poslední tři roky dvaadvacet sibiřských tygrů. Údajně jich žije asi tak tři sta. Letos se u nás narodily dva vrhy tygrů, lama krotká, opičky a pumy americké. A taky dvě děti.