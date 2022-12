To by se však do několika let mohlo změnit. Město Náchod chce vzdát hold nejen Kaplickému, ale i jeho matce, která se zde narodila, výstavbou objektu lázeňské péče v místních lázních Běloves. Ty již několik let chátrají a teprve loni je Náchod vykoupil a chystá zde zbrusu nové lázně. Jejich součástí by měla být stavba takzvaného „Platýze“ z pera Kaplického. Ten měl původně stát v rámci golfového klubu na Konopišti, ze stavby ale nakonec sešlo.

Nově by Platýz měl vzniknout v Náchodě, a to do tří let. Odhadovaná cena je sto milionů korun. Město už zahájilo jednání s vdovou po slavném architektovi. „Chtěli jsme vzdát hold hlavně naší rodačce a úžasné ilustrátorce Jiřině Kaplické, matce Jana Kaplického. I proto jsme se spojili s vdovou po architektovi Eliškou Kaplicky Fuchsovou s možností vystavit její díla. Při této příležitosti jsme se ale začali bavit o v Čechách neuskutečněných projektech Kaplického. A tím k nám vlastně z Konopiště připlul Platýz,“ řekl Deníku náchodský starosta Jan Birke (ČSSD).

Pokud by se jeho záměr, který chce ještě na začátku příštího roku prodiskutovat nejen s místními občany, ale i renomovanými architekty, vyšel, jezdila by se podle starosty do Náchoda na dílo tohoto architekta dívat půlka světa. „Předběžně jsme s paní Kaplicky domluveni na odkupu licence. Pokud se domluvíme, chceme najít projektanta a začít stavět. V budově by pak byly lázeňské prostory. Například rehabilitace,“ dodal Birke.

Sumu 100 milionů korun by město chtělo získat od bank formou úvěru. „Pokud jej dostaneme, a já věřím, že ano, tak velká část by se platila z peněz nájemce. Toho chceme vybrat pečlivě. A věřím, že i pro něj by to byla prestiž pracovat v Kaplického pavilonu. Smlouvu chceme dlouhodobou, například na dvacet až pětadvacet let,“ uvedl náchodský starosta.

Česko si zaslouží mít svého Kaplického

Podle Elišky Kaplicky Fuchsové si Česká republika zaslouží mít „svého Kaplického“ a nápadu náchodské radnice proto fandí. „Chci věřit, že tato náchodská snaha může znamenat více než předchozí pokusy, obvykle motivované například předvolebním bojem. Zasloužíme si mít také svoji symbolickou stavbu od Jana Kaplického, který nás ve světě proslavil. Nic není náhoda a že to zrovna bude ve městě, kde se narodila jeho maminka, je krásná představa,“ řekla Deníku vdova po architektovi.

Mrzí ji, že se všechny dosavadní snahy o stavbu projektů zasekly. „Zeptejte se politiků. Zdá se, že je na nich vše závislé. Takové stavby potřebují podporu od osobnosti v podobě prezidenta, starosty nebo premiéra. V Praze byl žábou na prameni magistrát, který odmítal poskytnout dříve slibované pozemky Ministerstvu kultury respektive Národní knihovně, kteří svůj zájem stavět podle návrhu Future Systems Jana Kaplického zopakovali v memorandu z roku 2019. Objevili se jiní zájemci o realizaci, avšak na jiném místě a pro jiný účel,“ připomněla Kaplicky a dodala, že u budějovické koncertní síně, tedy Rejnoka, je situace neméně složitá. „Samozřejmě bych si velmi přála, aby tyto ikony v ČR stály, vše je však o společnosti a jejích volených zástupcích, kteří k nim musí dozrát,“ dodala Kaplicky.

Ani v Náchodě ale nebude cesta ke stavbě Kaplického pavilonu tak jednoduchá. Skeptická je část opozice a návrhu nefandí ani někteří místní architekti. „Vytrhnout jakoukoliv stavbu z kontextu, do kterého byla zamýšlena, a představovat si, že snadno přetransformuji její původní provoz na zcela novou funkci bez toho, aby neutrpěly její kvality, je principiálně špatně,“ řekl Deníku například náchodský architekt Viktor Vlach.

Podle něj jde v době, kdy je koncept uvažované přestavby lázní doposud ve hvězdách, o špatný nápad. „Nedělejme z náchodských lázní Kaplického skanzen a pokud to myslíme vážně, přemýšlejme nad soudobými lázněmi, které budou bezvýhradně sloužit svému účelu. Bez snahy o senzaci, která by se nekonala,“ dodal Vlach.

Jan Kaplický (*18. 4. 1937 – †14. 1. 2009)



Významné stavby



Realizované:

• Docklands Floating Bridge, Londýn

• Lord´s Media Centre, Londýn

• Obchodní dům Selfridges, Birmingham

• Muzeum Enza Ferrariho, Modena



Nerealizované:

• Národní knihovna, Paříž (druhé místo v architektonické soutěži)

• Green Bird, Londýn (1990) – nerealizováno, projekt stopatrového mrakodrapu

• Národní knihovna na Letné

• Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka, České Budějovice

• Budova „Platýz“, původně navržený objekt pro Golfový klub Volavka, Konopiště