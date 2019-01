Východní Čechy /ŘÁDKY DŮVĚRY/ - Opět zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Dnes otiskujeme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám svoje zážitky.

Věřím, že tě najdu

Vážení a milí v redakci, i čtenáři Deníku. Všechny vás srdečně zdravím a pokouším se pomocí Řádků důvěry poznat partnerku, která tak jako já žije s pocitem osamění a chtěla by to změnit. Nejsem nijak náročný, nekouřím, nepiji v hospodách, mám rád dobrou hudbu všeho druhu. Menší tělesná vada ani dítě ve vlastní péči není překážkou.

Majetek nehledám, ten mám, ale ke štěstí mi chybí hodná partnerka. Jsem Pardubák 186/39 s vlastním domem po generální opravě, který stále vylepšuji. Život rychle utíká a člověk by se měl radovat z každého nového dne, ale samotnému bývá smutno. Uvítal bych obyčejnou ženu, se kterou bych si porozuměl a vytvořil pěkný domov. Pokud tyto řádky osloví některou čtenářku, velmi mě potěší, když mi odpoví.

Čtenář z Pardubic

Rád bych poznal milou kamarádku

Vážená redakce, pravidelně čtu páteční Řádky důvěry. Také patřím mezi ty, které trápí samota. Rád bych touto cestou našel hodnou kamarádku, se kterou bychom se vzájemně navštěvovali, chodili na procházky, kulturní akce, v létě pobývali na chatě a podobně.

Auto již nevlastním a docela nerad cestuji, proto bych uvítal paní z okresu Svitavy nebo Chrudim, není to však podmínkou. Pokud bude mít nějaká paní zájem, ostatní si povíme při osobním setkání. Je mi 74 let.

Děkuji a budu se těšit na milou odpověď.

Čtenář z Poličky

Chybí mi partner pro trvalý vztah

Vážená redakce, ráda bych tímto způsobem oslovila muže, kterému chybí rodinný život.

Je mi 42 let, měřím 170 cm a mám sportovní postavu. Jsem rozvedená a mám jedenáctiletou dceru. Mám ráda zvířata, přírodu, chodím po horách, jezdím na kole, čtu a ráda vařím. Myslím, že jsem upřímná pohodářka se smyslem pro humor. Chybí mi partner pro trvalý vztah. Pokud by měl muž ve vlastní péči děti, budu ráda, ale není to podmínka.

Osobní setkání a čas ke vzájemnému poznávání napoví více.

Čtenářka od Vysokého Mýta

Samota je zlá

Vážená redakce, rád bych našel prostřednictvím Řádků důvěry nedominantní, obyčejnou a sympatickou ženu či vdovu do 60 let, výšky 168 cm, klidné povahy, domácího typu, která nekouří a neholduje alkoholu, a které v tomto věku není ještě pohlazení, něha i láska cizí. Chtěl bych poznat hodnou ženu, která si myslí stejně jako já, že muž a žena podle přírody k sobě patří jako slunce a den. Rád bych poznal ženu, která žije sama jako já a moc štěstí v životě nepoznala.

Jsem soběstačný důchodce, samotář a žiji na vesnici. Nejsem hezký a ani ošklivý, ale život mám rád, i když mi je pětašedesát. Rodiče mám jen ve vzpomínkách. Závazky nemám. Po bohatství netoužím, za to toužím najít ženu stejného myšlení, které se časem nemění. Doufám totiž, že mi na tyto řádky některá odpoví, za což jí děkuji.

Čtenář z Královéhradeckého kraje

Zkusím štěstí

Vážená redakce, každý pátek čekám na Deník, abych si mohla přečíst jeho Řádky důvěry. Sice jsem již třikrát odepisovala, ale nikdy se mi bohužel nedostalo odpovědi. Tím jsem však nezanevřela a stále se těším, co bude nového. Proto jsem se rozhodla, že tentokrát tomu štěstí půjdu naproti.

Jsem v situaci, se kterou si nevím rady. S manželem jsme si před třemi lety přestali rozumět a od té doby spolu žijeme jako dva naprosto cizí lidé, i když v jednom domě. Bohužel to došlo tak daleko, že už se ani nezdravíme. Chybí mi tak opora, porozumění a tolerance. Ráda bych touto cestou poznala milého přítele přiměřeného věku 50 až 55 let. Může mi napsat i „kamarádka", která by mi poradila, jak se mám s touto situací vypořádat.

Budu se těšit na jakoukoliv odpověď či případné setkání.

Čtenářka z východních Čech

Jaro je tady a tentokrát to musí vyjít

Vážená redakce, dovoluji si napsat pár řádků a moc doufat, že mi někdo odpoví. Řádky důvěry čtu již dlouhou dobu. Také jsem vašich služeb již využila, ale dostala jsem pouze jednu odpověď. Autor napsal moc hezký dopis, ale byl z velké dálky.

Jsem delší dobu sama a je mi moc smutno. Prostě mi chybí přítel, partner, který je na tom podobně jako já a chtěl by to změnit. Žiji v malém městě v rodinném domku. Rodiče již zemřeli a děti si našly svoje bydlení. Často se navštěvujeme. Jsem ještě zaměstnaná, ale důchodové období se blíží. Přesto, že mi už není 20 let, mám stále chuť život užívat přiměřeně mému věku.

Ráda pracuji na zahrádce a chodím do přírody. Trochu i sport – turistika, lyže, kolo. Nerada vysedávám u televize a ráda i vařím. Jsem menší štíhlé postavy a říkají o mně, že jsem akční typ. Hledám přítele, který by byl podobného zaměření a přiměřeně věkem. Děti už máme všichni v tomto věku zaopatřené a tak je čas myslet zase na sebe. Užít ještě hezké chvilky, večer posedět a popovídat si, řešit věci hezké, ale i problémy. Moci se o někoho starat a být mu nablízku. Majetek už není důležitý. Stačí málo, hlavně zdraví a dobrá nálada. Když je člověk sám, moc přemýšlí a trápí se. Vím, že kolem žije spousta opuštěných lidí. Tak jen mít to štěstí a najít toho pravého.

Budu se těšit na odpověď.

Čtenářka od Svitav

Hledám partnerku pro život na vsi

Vážená redakce, rád čtu vaše Řádky důvěry. I já bych se rád seznámil se ženou přiměřeného věku, kterou můj dopis zaujme.

Je mi 62 let, měřím 178 cm a vážím 76 kg, jsme mladšího vzhledu i myšlení, všestranných zájmů, kutil a zahrádkář, takový Ferda mravenec – práce všeho druhu. Nekouřím, takže bych rád rovněž nekuřačku. Za to ale rád mlsám sladké všeho druhu. Alkohol piji jen příležitostně a s mírou. Upozorňuji, že netančím. Jsem rozvedený, bez závazků a žiji ve velké vesnici mezi Pardubicemi a Kolínem na hlavní železniční trati, ale mohl bych však klidně žít kdekoliv jinde. Všude je hezky, jen ne ve městě a bytě.

Nehledám krásu a bohatství, to je pomíjivé, a už vůbec nehledám jen flirt. Uznávám však jiné hodnoty, jako zdraví a trvalý vztah, založený na ochotě snášet dobré i zlé.

Mojí velkou láskou jsou koně, žádného však nevlastním, za to se ale jezdím dívat na závody. Rád také poslouchám naši i americkou country muziku, mám rád westerny a filmy o přírodě a zvířatech. Rád sleduji televizní kanál Šlágr TV.

Pokud jsem některou z vás oslovil, budu rád, když mi odpovíte. Odpovím však pouze těm, které udají svou adresu, nikoliv telefon.

Dámy, vy, které hledáte sex, pobavení a vyřešení vašich problémů, tak nepište, zklamání už bylo dost.

Čtenář od Přelouče

Být jeden druhému nejen oporou

Zdravím tímto Řádky důvěry, jejíchž jsem pravidelnou čtenářkou. Rozhodla jsem se vám rovněž napsat. Jsem vdova ve věku 58 let, střední postavy a výškou 158 cm. Jsem slabší kuřačka. Mám ráda přírodu, zvířata, ráda zajdu do společnosti. Ráda bych poznala muže do 62 let střední postavy a s vlastním bydlením. Život rychle utíká, tak proč ho ještě neužít ve dvou, být jeden druhému oporou a spolu se těšit na každý další den. Více o sobě si povíme při osobním setkání třeba u šálku dobré kávy. Těším se na odpověď.

Helena z Pardubic

