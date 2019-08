Na prvních kusech (snímek dole) by však pardubičtí školáci hledali své město marně. Byl na nich jen Hradec Králové.

Firma si chyby všimla, i po diskuzi na Facebooku, a původní plastovou kartičku z prodejen potichu stáhla a nahradila novou.

„Ještě nedávno jsme tu měli jen šablonu s Hradcem. Pak přišel dopis vedení firmy, že ji je máme stáhnout z prodeje a že posílají upravenou verzi,“ uvedla prodavačka jedné z hradeckých papírenských prodejen.

Koh-i-noor však pochybení odmítá, a to i přesto, že se mezi krajskými městy záhadně objevil nekrajský Most. V případě Mostu odkazuje na jeho seriálovou popularitu. „Šablona mapy ČR nebyla šablonou mapy krajů, ale výhradně České republiky s vyznačením některých měst a povodí. Tato šablona prochází v průběhu času aktualizacemi. Co se Mostu týče, i nadále zůstává součástí šablony – vše v duchu Dycky Most!“ uvedl tiskový mluvčí Koh-i-noor Jan Kubát.