Provoz v elektrické trakci mezi Rosicemi nad Labem a hlavním nádražím v Pardubicích bude obnovený k 15. červenci. „Návrat konkrétních vlaků na trať mezi Pardubicemi a Hradcem Králové se liší podle opatření jednotlivých dopravců. Byly buď nasazeny motorové jednotky, anebo ponechána náhradní doprava a jízdy z pardubického hlavního nádraží začnou až s elektrickými vlaky,“ přiblížil Gavenda.

Modernizace trati z Pardubic do Stéblové začala loni v květnu. Kompletně má být hotovo 15. listopadu, kdy se provoz na novém úseku za 2,6 miliardy korun zcela obnoví.

„Budoucí dvoukolejná trať bude mít mírnější oblouky kvůli vyšší rychlosti,“ řekl projektový manažer společnosti Skanska Jan Mitlöhner. Až trať stavbaři opustí, vlaky budou cestující mezi oběma krajskými metropolemi převážet rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Trať se zároveň stane bezpečnější.

Nový most, koleje i zastávky

S výstavbou druhé traťové koleje souvisí i další úpravy. Stavbaři opraví železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem nebo zastávku Pardubice-Semtín.

„Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem se buduje podchod pro cestující, železniční spodek a následně svršek. Dále se pracuje na nástupišti dvě a jeho zastřešení, na souvisejících objektech a kabelážích. Na výjezdu ve směru na Semtín probíhá pokládka železničního svršku,“ přiblížil Gavenda.

Podívejte se na video Správy železnic o modernizaci úseku:

Nové zastávky se pak dočkají ve Stéblové. Stavbaři vybudují zastávku Stéblová obec, která lidem zkrátí docházkovou vzdálenost na vlak. Modernizací projdou také všechna přejezdová zabezpečovací zařízení. Součástí projektu je i výstavba protihlukových stěn a úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury.

„Momentálně se soustředíme na dokončení plánovaných prací do konce výluky mezi Stéblovou a Rosicemi,“ informoval mluvčí firmy Skanska Ondřej Šuch.

V době výluky bude zdvoukolejněn i most přes Labe. Původní ocelový most, který je více než padesát let starý, prozatím slouží vlakům v provizorní pozici. Na jeho místě pak vznikne nový most, na kterém už dělníci pracují, aktuálně se provádějí práce na zakládání nových opěr a pilířů.

Problémový úsek

Úsek mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem už dvě koleje má. Další navazující úsek z Opatovic do Hradce Králové chce Správa železnic začít modernizovat za tři roky.

Plánovaná stavba se ale nelíbí aktivistům ze spolku Kaštanka, kteří bojují především proti kácení kaštanové aleje podél Opatovické ulice na Pražském Předměstí. Lidé mají obavy ze zvýšení hluku, zániku přechodů přes železnici a nechtějí ani vysoké betonové protihlukové zdi.

I přesto mají podle Správy železnic samotné stavební práce začít ve druhé polovině roku 2025, hotovo má být přibližně o dva roky později. Plánovaná investice dosahuje výše přes 4,4 miliardy korun.

Záměr spadá do širší modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim.