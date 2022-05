Největší tuzemský festival hostí Hradec Králové už po 26. a brzkému vyprodání celofestivalových vstupenek pomohl i fakt, že konání posledních dvou ročníků zabránil covid. „Je to pro nás rekordní prodej lístků. Hodně fanoušků si nechalo vstupenky z předchozích dvou odložených ročníků. Celkovou návštěvnost odhadujeme na 35 tisíc unikátních návštěvníků. V prodeji zůstávají nižší stovky jednodenní vstupenek,“ těší zájem fanoušků ředitele Rock for People Michala Thomese. Zhruba pětina lidí přijede do východočeské metropole ze zahraničí. Nejvíc tradičně z Polska a Německa, ale podle dat z předprodeje se čeká silná návštěva také z Velké Británie a Nizozemí.

Organizátoři získali areál na hradeckém letišti do pronájmu na 25 let a tak se mohli pustit do jeho zvelebování. Kapacitu zvětšili o pět tisíc návštěvníků a v areálu také začali budovat park. 120 dřevin poskytne v budoucnu jinak odkrytému areálu tolik chybějící stín.

Vrcholem podniku bude sobota. V poslední večer zahrají kapely Green Day a Weezer, pro obě to bude česká premiéra. Festivalovou smršť 120 vystoupení odpálí ve středu skotská kapela Biffy Clyro. Další dvě tuzemské premiéry pak jsou v plánu následující dny. „Ve čtvrtek zahrají Royal Bood a v pátek Fall Out Boy. Dělají neskutečné koncerty a hodně lidí se na ně těší,“ slibuje Michal Thomes. Právě v poslední dny festivalu, tedy v pátek a sobotu čekají organizátoři 35tisícové davy fanoušků. „Dosud platné rekordy byly z let 2012 a 2016, kdy přišlo kolem třiceti tisíc lidí,“ doplňuje čísla mluvčí festivalu Anna Vašátková.

Celkem osm pódií

Hrát a zpívat se bude na osmi pódiích. Technologickou novinkou v duchu udržitelných energií bude futuristicky vypadající GEM Stage: „Bude to designová dominanta areálu. Vlastně pódium, nad kterým se tyčí 21 metrů vysoká věž. Nahoře má vertikální větrnou turbínu a doplněná je solárními panely. Energie se ukládá do baterií a využívá se třeba k osvětlení, nebo nabíjení telefonů. Pod ní budou vystupovat menší uskupení a písničkáři,“ slibuje Anna Vašátková. Hodiny rocku ale zpestří i Ivan Mládek, nebo speciální edice soutěže České televize AZ kvíz.

O davy lidí se postará tým stovek pořadatelů: „Přípravy jsou v plném proudu, náš tým je větší, než v předchozích letech. Máme jednak pořadatele a vlastní bezpečnostní službu. Z festivalového segmentu odešlo v covidových letech hodně lidí, například stavěči nebo ti, co dělali občerstvení. Horko, těžko se to dává dohromady, ale i díky kvalitnímu programu festivalu lidi seženeme,“ věří ředitel podniku Thomes.

Na čtyři dny, kdy se počet obyvatel Hradce zvýší o třetinu, se chystá městská i státní policie. Nejvíc práce bude při příjezdu a odjezdu návštěvníků. „Na zajištění hladkého průběhu se budou podílet policisté z řad dopravní, pořádkové i kriminální služby. Hlídky dopravní policie, které se hlavně zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů, budou zejména monitorovat příjezdové trasy na letiště,“ varuje mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová. Podle ní ale patří fanoušci Rock for People k těm ukázněnějším.

Na letiště také budou tradičně jezdit od dopravního terminálu autobusové linky. „Letos nasadíme tři nebo čtyři autobusy. Linka bude přímá, možná s jednou zastávkou. Podrobnosti budeme ladit s pořadateli v příštím týdnu,“ vysvětluje ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham. Festival začíná ve středu 15. června a skončí po čtyřech dnech v noci ze soboty na neděli.