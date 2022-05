Polovina května je pro hradecký svatostánek milovníků slunce standardní termín. V posledních týdnech tady finišovaly přípravy a v bazénech se už modravě třpytí voda a trávníky kolem mají už ten správný sestřih. Areál v Malšovicích je připravený už od minulého týdne, ale dosud chyběli plavčíci. „Jsme závislí na brigádnících, hlavně na plavčících, ti jsou pro nás zásadní. Všechno to jsou studenti vysokých škol, zatím měli zkouškové období a chodit nemohli,“ vysvětluje vedoucí koupaliště Jan Konvalina. Vodu ve venkovním bazénu tady chtějí do pátku ohřát na 26 stupňů.

Kvůli inflaci si na Flošně ale lidé připlatí. Jednotlivé vstupné zdražilo v průměru o 20 korun. „Letos bude stát základní vstupné pro dospělé na celý den 170, s čipovými hodinkami 145 korun. Děti od 120 centimetrů do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zaplatí za celodenní vstupné 130 korun bez čipových hodinek, s hodinkami 105 korun,“ nahlíží do ceníku mluvčí města Kateřina Šmídová. Koupaliště se potýká s rostoucími cenami, dražší je teplo z Opatovic, které zdejší bazén vyhřívá, voda, ale především elektřina.

„Prakticky je draží trojnásobně. Loni jsme platili korunu devadesát, letos už je to pět padesát za kilowatthodinu. Elektřina tady pohání hlavně všechna čerpadla, za energie budeme platit statisíce navíc,“ počítá Jan Konvalinka. Flošna bude zpočátku otevřená od 10 do 19 hodin a až se sezóna naplno rozjede, rozšíří se otevírací hodiny od 6 ráno do večerních 8 hodin.

Od června se pak otevře i koupaliště v sousedních Třebechovicích pod Orebem. Tady se dočkaly rekonstrukce brouzdaliště a relaxační bazén. Každoročně opadávající kachličky nahradila elegantní kostičkovaná fólie. Oprava stála necelé dva miliony korun. „U velkého bazénu si počkáme, jak to bude fungovat, a pak se rozhodneme jak dál. Nerezová vana by byla nesmyslně drahá,“ myslí si starosta Třebechovic Roman Drašnar.

Stejný termín 1. června zvolili i v Novém Bydžově. Také tady museli promítnout inflaci do vstupného. „Zvedali jsme ceny o 10 korun. Dospělí zaplatí letos 70 korun, děti, studenty a důchodce pak bude stát vstupenka 50 korun,“ říká za koupaliště Karel Rygl.

V Chlumci nad Cidlinou si pak na venkovní koupání počkají do 11. června. Největší umělé koupaliště na východě Čech je zatím vypuštěné. „Napouštění 3800 kubíků vody z řadu trvá 12 dní. Za sezónu vyměníme celý objem bazénu třikrát,“ vysvětluje chlumecký starosta Miroslav Uchytil. Také tady budou čelit drahotě: „Pokud bude slušné počasí, tak se nebojím. Vlastní koupaliště sice prodělává, ale díky ubytování v kempu jsme posledních 11 let v černých číslech.“ Už teď má přilehlý kemp na celé léto zamluvené všech 20 chatek a na některé termíny je vyčerpaná už i kapacita pro karavany a stany.

Kdy začíná sezóna na koupalištích v hradeckém kraji:

20.5. Hradec Králové - Flošna

1.6. Opočno - koupaliště a kemp Broumar

3.6. Jičín – Koupaliště Kníže

11.6. Náchod – Jiráskovo koupaliště

16.6. Trutnov – Letní koupaliště