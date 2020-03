V pátek 27.3. bude kraj vydávat ochranné prostředky pro poskytovatele zdravotních služeb v kraji, kteří si nevyzvedli začátkem týdne nebo nebyli vybaveni obcí s rozšířenou působností. Zdravotníci mohou pro ochranné prostředky přijít v pátek mezi osmou a třináctou hodinou na Pivovarské náměstí u Krajského úřadu v Hradci Králové.

Výdej se netýká praktických lékařů pro děti a dorost a zubních lékařů, kteří už ochranné prostředky obdrželi. V případě nejasností se mohou poskytovatelé zdravotnických služeb obrátit s dotazem na emailovou adresu info@kr-kralovehradecky.cz.

Podle statistik zveřejněných krajským úřadem do dnešního dne kraj rozdělil téměř 60 tisíc respirátorů. Z nich 24 tisíc putovalo do nemocnic, 20 tisíc k lékařům, zubařům a na ambulance, 5 tisíc k záchranářům, 3 tisíce k lékařským pohotovostním službám a jeden tisíc respirátorů šlo do sociálních služeb. Téměř polovinu z 300 tisíc ústenek pořídil sám kraj. Všechny roušky se pak téměř stejným dílem rozdělily mezi sociální služby, nemocnice a lékaře, zubaře a ambulance.