1. Fotbalem otřásá další skandál. Jste pro změnu v čele asociace?

2. Příští rok se má konat řádná volební valná hromada. Chcete, aby se konala dřív?

Richard Jukl, generální manažer FC Hradec Králové

1. Ano.

2. Příprava volební valné hromady je složitý proces, tím spíš v současné situaci. Kroky je třeba řádně promyslet, proto není kam spěchat.

Martin Firbacher, předseda FK Chlumec nad Cidlinou

1. Po tom, co vychází najevo, nevidím jinou možnost. Slova předsedy Malíka o tom, jak to teď všechno napraví, a že o ničem nevěděl, jsou spíše úsměvná.

2. Mohla by se konat dříve, ale musí být připraveni kandidáti, kteří to chtějí dělat a myslí to s fotbalem vážně.

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod

1. Ano, za této situace asi není jiná možnost.

2. Ano.

Jiří Ticháček, ekonomický manažer MFK Trutnov

1. Absolutně ano. Kdy jindy, když ne teď. Vedení FAČRu musí přijmout za momentální situaci ve fotbale svoji zodpovědnost. Jinak vše vyšumí do ztracena. Ze zkušenosti vím, že pro FAČR pracuje také celá řada slušných a poctivých lidí, ale výměna nejvyššího vedení je určitě nezbytná.

2. Ano. Čím déle se valná hromada bude konat, tím menší šance na změnu bude.

Václav Andrejs, předseda KFS Královéhradecka

1. Fotbal si zaslouží nové vedení. To, co se stalo, je neomluvitelné.

2. Nejsem příznivcem ukvapených rozhodnutí. Podle mého názoru není kam spěchat. V lednu a únoru proběhnou standardně volební VH okresů a krajů. Až teprve noví zástupci regionů by měli volit nové vedení na další 4 roky. Tady vzhledem k současné epidemické situaci nelze nic urychlit. Celostátní VH v tradičním módu by měla proběhnout na přelomu května a června, pokud proběhne o měsíc dříve, to je již nepodstatné.

Martin Zbořil, předseda OFS Hradec Králové

1. Ano. Jenom tak můžeme celé fotbalové prostředí a veřejnost přesvědčit, že to s očistou fotbalu je myšleno vážně. Změny ve vedení nemohou skončit jen rezignací Romana Berbra. Struktura FAČR by se měla budovat odzdola.

Zkraje příštího roku mají probíhat volby do OFS, kde si zástupci klubů zvolí svého předsedu OFS a VV OFS. Následně bude zvolen předseda KFS a VV KFS a předsedové OFS a KFS půjdou s určitým mandátem volit vedení FAČR. Tímto v podstatě standardním procesem dojde k volbě nového vedení. Problém, který delší dobu vidím, je nezájem lidí na tyto posty OFS a KFS kandidovat. Tak uvidíme, jak se to podaří v tomto případě. Přeji si, aby změny byly rychlé a ve prospěch zlepšení pověsti fotbalu. Fotbal si to zaslouží.

2. Za mě ano. Přání je ale jedna věc a realita je druhá věc. Vzhledem k okolnostem, které momentálně jsou z důvodu Covidu a následných vládních opatření, je podle mě nereálné svolat volební valnou hromadu do konce tohoto roku. Budeme rádi, když v lednu 2021 stihneme svolat volební valné hromady OFS a v únoru 2021 volební valné hromady KFS. Co se podle mě dá zkrátit, je termín pro volební valnou hromadu FAČR. Nedoporučuji jít cestou mimořádné volební valné hromady FAČR, protože nové vedení FAČR by mělo zvolit nové vedení okresů a krajů.

Petr Vítek, předseda OFS Náchod

1. Ano, určitě jsem pro změnu.

2. Ano, určitě by se měla konat dříve.

Jan Šotek, předseda OFS Jičín

1. Ano, ke změnám určitě dojde a dojít musí, ale nemyslím si, že by to měli tzv. „odnést“ všichni jako celek.

2. Ne, nejsem pro ukvapené závěry a okamžitá řešení bez rozmyslů. Budu rád, když bude zajištěn normální chod asociace, alespoň částečná náprava jména u sponzorů, fanoušků, státních orgánů atd. Jsou před námi volby v okresech, krajích a pak FAČR a dle mého názoru by se časová posloupnost měla zachovat.

Miloš Židík, předseda OFS Rychnov nad Kněžnou

1. Ano, dle mého názoru by mělo dojít ke změně.

2. Ne, nechal bych valnou hromadu v plánovaném termínu, aby byl čas najít vhodné kandidáty.

Marek Pilný, předseda OFS Trutnov

1. Ano.

2. Na začátku příštího roku proběhnou valné hromady OFS a posléze KFS. Tam vzejdou osoby s mandátem na volební VH FAČR. Teď v době „covidové“ si ani neumím představit svolání mimořádné valné hromady ať už z důvodů procedurálních, tak jejího krátkodobého účelu a omezené působnosti.