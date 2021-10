"Při prezidentských volbách byl leden, hlavní zimní sezona, Pec byla plná, proto byla také účast tak extrémní," vysvětloval tajemník Městského úřadu Pec pod Sněžkou Michal Berger. Sněmovní volby jsou sice v říjnu ve vedlejší sezoně, nicméně voličů se chystá do hor dost.

"Vypadá to, že bude nával. Má být hezké počasí. Víkendy na přelomu září a října byly podobné, v Peci pod Sněžkou bylo plno turistů, proto předpokládám, že přijedou opět. Máme navíc nahlášený lékařský kongres v hotelu Horizont, jehož účastníci se už ptali na volební místnost. S voličským průkazem tedy nepřijdou pouze turisté," uvedl Berger.

"Je sice mimosezona, ale během posledních víkendů byla návštěvnost ve Špindlerově Mlýně vysoká. Lze předpokládat, že lidé do hor pojedou, využívají možnosti, že se dá cestovat, a budou volit u nás," řekla Eva Klouček Filipová, která je tajemníkem Městského úřadu Špindlerův Mlýn.

Obě známá horská střediska jsou na nápor přespolních voličů připravena. Pec pod Sněžkou se dopředu zásobila tisícovkou hlasovacích lístků. Další volební lístky putovaly do místních domácností. "Musíme mít dostatečný počet všeho a být připravení, aby nedošly hlavně hlasovací lístky. Je docela problém s jejich skladováním. Po volbách musíme archivovat obálky, které lidé nahážou do volebních uren. Je to náročný proces. Hlasovací lístky musíme uložit do obálek, obálky zalepit, dát do krabic, vše odnést na půdu do archivu městského úřadu," přiblížil postup Michal Berger.

Při prezidentských volbách v lednu 2018 chodili lidé k volbám s lyžemi.Zdroj: Michal Fanta

"Po zkušenostech z prezidentských voleb jsme připraveni a dobře vybaveni. Našim občanům jsme rozdali 789 hlasovacích lístků. Ve volební místnosti bude připravených 770 lístků. Někteří občané žádali o vydání voličského průkazu, takže víme, že nebudou volit ve Špindlerově Mlýně," konstatovala Eva Klouček Filipová.

V Peci pod Sněžkou se volí na dvou místech - v budově městského úřadu a ve Velké Úpě v polyfukčním domě v bývalé základní škole, ve Špindlerově Mlýně v městské knihovně.

Jaká opatření budou platit ve volebních místnostech? "Už jsme si tím prošli loni při krajských volbách, to je výhoda. Letos jsme absolvovali školení ve Svobodě nad Úpou. Lidé by si měli sundat roušku pouze po výzvě členů komise při identifikaci. Budeme pouštět do volební místnosti maximálně dvě osoby. Je to nejen kvůli rozestupům a dodržování hygienických opatření, ale také kvůli organizaci a volbě, abychom neztratili přehled. Ostatní voliči budou čekat na chodbě nebo venku. Ale nemyslím si, že se bude tvořit velká fronta na ulici, maximálně pokud by se potkaly nějaké skupinky," odpověděl tajemník městského úřadu v Peci pod Sněžkou.

Jeho kolegyně ze Špindlerova Mlýna doplnila: "K dispozici budou respirátory, pokud by někdo přišel bez roušky. Volební místnost se bude průběžně dezinfikovat."