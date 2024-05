KVÍZ: Jahodové mámení. Co všechno víte a nevíte o jahodách?

Jahodové období je v plném proudu. Sladké červené plody dozrávají na zahradách, začínají samosběry na polích, mnoho lidí jezdí pro ovoce do sousedního Polska. Konzumují se čerstvé, se smetanou, zdobí se s nimi moučníky, vaří marmelády. A co vy? Máte rádi jahody? Co všechno o nich vlastně víte? Vyzkoušejte si své znalosti v kvízu!