Janské Lázně - Figurantům pak z kabinek Černohorského expressu pomáhali záchranáři v rámci cvičení složek Integrovaného záchranného systému.

SE ZÁCHRANOU mladých figurantů, studentů trutnovského gymnázia, pomáhali na Černé hoře také členové lezeckého družstva profesionálních hasičů z polské Swidnice. | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Normálně je v tomto období lanovka na Černou horu mimo provoz. Údržbářské práce tu ale včera přerušili a osmimístné kabiny se daly do pohybu. Tedy částečně. Na vrchol totiž žádného pasažéra nedovezly, i když jich nastoupilo několik desítek. Obsluha Černohorského expressu je nechala viset nad zemí a dolů jim pomáhali záchranáři ze složek Integrovaného záchranného systému. Každý z pasažérů tak musel do sedáku a na lano.

Vedle profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje, speciálně vyškolených pro práci ve výškách, se akce účastnilo i lezecké družstvo z polské Swidnice. A přestože na druhé straně hranice takové lanovky moc nemají, žádný problém to pro ně nebyl. „Podobné situace cvičíme každoročně, ale vždy v našich podmínkách. V Čechách jsme pracovně poprvé, i tak je ale spolupráce bezproblémová. Ani počasí ještě není nejhorší, takže jsme spokojení," potvrdil přímo pod stožárem uprostřed sjezdovky velitel polských hasičů, Andrzej Cerek.

„Pokud by došlo ke skutečnému zásahu, jsme ale schopni si poradit vlastními silami. Naši hasiči ve spolupráci s Horskou službou a pracovníky lanovky to zvládají. Při dobré souhře všech okolností i s dojezdem třeba za dvě hodiny, ale vždy záleží na konkrétní situaci," řekl Radek Vymlátil, náměstek úseku IZS a operačního řízení HZS Královéhradeckého kraje.

Jak dostat lidi z porouchané lanovky zpátky na zem?

Včerejšího cvičení na Černohorském expressu se účastnil také Tomáš Seifert, profesionální hasič z Velkého Poříčí, kde se na tamním učilišti právě práci ve výškách věnují. „Záchranáři mají potřebné vybavení, tedy helmu, postroj, karabiny a podobně. S lanem po žebříku vystoupají na sloup lanovky, na její lano zavěsí kladku a kolega, který stojí na zemi dotyčného spustí dolů ke kabince," říká Tomáš Seifert.



Ta je uzpůsobená tak, aby šla otevřít i zvenčí. Pak se zasahující spustí dovnitř. „Má s sebou evakuační trojúhelník, zjednodušeně sedák, do které se lidé ustrojí. Následně jim pomůže ven a po laně jednoho po druhém spustí dolů. A tak to jde kabina za kabinou pořád dokola. Po prvním sundání už je to rutinní práce, dokud se neprohlédnou všechny kabinky, aby byla jistota, že tu někdo nezůstal," vysvětlil ve zkratce celý postup.