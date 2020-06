V Lázních Bělohradu tak končí během dvou let už druhý finanční ústav. Česká spořitelna svůj krok zdůvodňuje změnou trendů v bankovnictví a také dlouhodobě klesající vytížeností kamenných poboček. „Ještě na podzim 2019 přitom proběhlo jednání s pracovníky České spořitelny o rekonstrukci budovy České spořitelny s tím, že minimálně do konce roku 2021 bude provoz pobočky v Lázních Bělohradě zachován,“ konstatoval starosta Pavel Šubr.

Virus konec urychlil

V Bělohradě uzavření uspíšila pandemie koronaviru. Lidi na pobočce tak nahradí bankomat nebo mobilní a internetové bankovnictví. S tím se ovšem senioři asi těžko sžijí a starostové obcí musí jen bezmocně přihlížet. Na pobočku tak musí lidé nyní vycestovat do 15 kilometrů vzdáleného Jičína nebo Nové Paky (12 km).

Obdobná situace nastala v Sobotce, kde vloni zrušili pobočku Komerční banky a nyní je na řadě spořitelna. „I kdybychom snížili nájem na korunu měsíčně, nemáme šanci rozhodnutí spořitelny ovlivnit. Na druhou stranu je pochopitelné, pokud tam nedocházejí klienti,“ říká k červencovému ukončení provozu místostarosta Sobotky Jan Janatka. Radnice se nyní potýká s tím, komu opuštěné prostory po Komerční bance a České spořitelně nabídnout.

Starosta: Venkov nikoho nezajímá

„Hlavním důvodem ukončení provozu je návštěvnost poboček,“ potvrdil Marek Němec, regionální ředitel oblasti Východní Čechy. Přiznal, že největší dopad je opravdu na seniory, kteří musí například na Jičínsku vycestovat do Nové Paky nebo Jičína.

„Nevím, co se jim podaří zlikvidovat dál. Poděkoval bych České spořitelně, jak občanům vychází vstříc,“ nadnesl ironicky starosta Libošovic Vít Svoboda k uzavření sobotecké pobočky a pokračoval: „Komerčku nám zrušili vloni. Ještě se jim nepodařilo zlikvidovat poštu a zrušit autobusové linky, aby nás úplně odřízli od světa.“ Znechucený je i nad množstvím dotazníků a statistik, které přicházejí z ministerstev. „Volal jsem na ministerstvo místního rozvoje, posílají nesmyslné dotazníky na vyplnění ohledně investičních záměrů, pořád chodí dotazníky ze statistiky. Už by bylo na čase, aby ministerstvo pro místní rozvoj přejmenovali na ministerstvo pro místní zánik,“ říká naštvaně. „Jedna půlka vlády se plácá po prsou, jak zvládla koronavirus a opoziční vláda má zase patent na rozum, jak by všechno udělala jinak. Ale venkov nezajímá nikoho,“ zlobí se.

Co zrušení sobotecké pobočky znamená pro lidi z Libošovic? Místo do Sobotky musí do vzdálenějšího Jičína. A nebo zvládnout platby a vklady z bankomatu, což ale spousta dříve narozených nezvládá. „Argumenty, že tam nikdo nechodí. No, kdo by tam chodil, když byla pobočka tři měsíce zavřená. Když jsem tam byl, byla tam spousta lidí. Nevím, jak to tedy zvládnou v Jičíně, kde čekáte s pořadníkem. Vůbec to nechápu, ale asi se s tím nedá nic dělat,“ rezignuje libošovický starosta.

Marek Němec závěrem uvedl, že v regionu Východní Čechy se pak zruší celkem 13 poboček. Důvodem je především návštěvnost, která za poslední roky klesá každoročně o 14 procent.