Kvůli stanování a pobytu v karavanech přijelo ke Stříbrnému rybníku v Hradci Králové na prodloužený víkend tolik lidí, že přeplnili kapacitu kempu. "Kemp byl naplněný stany a karavany až k prasknutí, tak se trochu přifukoval. V sobotu byla obsazenost 150 procent. Snažili jsme se umístit lidi, kam se mohlo, aby nemuseli odjíždět zklamaní z toho, že se neubytovali," nastínila Denisa Erbanová, vedoucí kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové, co se dělo během prvních prázdninových dnů. Vyprodáno měl také Safari kemp ve Dvoře Králové nad Labem nebo kemp Pecka, z 90 procent byly obsazené trutnovské Dolce.

"Jsme úplně vyprodaní. Doprodáváme poslední volné termíny v nových XXL glampingových stanech. Máme zhruba 400-450 lidí v kempu každý den. Vyprodaní jsme každoročně, letos to bylo extrémně brzy, hned po uvolnění ubytovacích služeb jsme doprodali celé léto. Je znát, že hodně lidí zůstává v Čechách," řekla Markéta Kirschová, manažerka Safari Park Resortu.

Všude se zřetelně projevuje boom stanů a karavanů. "Vedle toho, že se zvýšil počet karavanů, jezdí hodně lidí pod stany. V kempu se objevují například skupiny tatínků s dětmi, kteří si postaví stany dokola a užívají si. Dělají si takové soukromé, malinkaté stanové tábory," potvrdila vzrůstající oblibu stanování vedoucí kempu Dolce Renáta Portlová. "Stanovat k nám přijeli dokonce Indové, kteří žijí dvanáct let v Čechách. Cizinců je ale minimum, to je největší rozdíl oproti předchozím rokům," poukázala Portlová na chybějící zahraniční klientelu.

Právě cizince hodně postrádají kempy v Krkonoších. Citelně to je znát ve Slunečné v Čisté v Krkonoších. "Je to slabé, cizinci chybí. Naši klientelu tvořili převážně cizinci, zhruba ze šedesáti procent. Byli jsme zvyklí na Němce, Holanďany, Poláky. Ti teď nejezdí. Češi to částečně doplnili, ale sezona se zatím vyvíjí podprůměrně. Už loni jsme měli výrazný propad, cizinci přestali úplně jezdit," konstatoval Prokop Karmáček z autokempu, který leží mezi Černým Dolem a Lánovem.

O prodlouženém víkendu na začátku července mívali ve Slunečné pravidelně nejvíce plno z celé sezony, letos tam ale zůstala řada volných míst. Obsazený byl zhruba ze dvou třetin.

Podobná situace je také v kempu Vejsplachy ve Vrchlabí. "První týden v červenci se to trošku rozjelo, ale před tím to bylo hodně slabé. Nejezdí skoro žádní cizinci. Snad se situace zlepší," uvedl Martin Hlaváč, provozovatel kempu Vejsplachy.

Kemp Pecka na Jičínsku měl naopak nabito. "Je pravda, že cizinců je podstatně méně, ale prodloužený víkend, který máme za sebou, byl 14 dní dopředu plně vyprodaný včetně stanových luk. Pevná lůžka máme na prázdniny plně obsazená. Stanové louky se nám postupně plní a některé termíny budeme též uzavírat," informoval o situaci Jiří Šacler z recepce kempu Pecka.

Maximálně vytížený je Safari kemp ve Dvoře Králové nad Labem, kde si návštěvníci užívají bezprostřední kontakt s africkými zvířaty. "V loňském roce nám v tuto dobu zůstávala volná místa pro karavany a stany na srpen, letos nemáme volného nic. Víkendy máme vyprodané až do poloviny října. Denně odmítáme několik karavanistů, jejich zájem je veliký. Fluktuace hostů je obrovská. Od uvolnění ubytovacích služeb 24. května evidujeme 4800 hostů v kempu a 1922 v hotelu. Takřka výhradně jde o české hosty. Z cizinců jezdí maximálně Slováci," upřesnila Markéta Kirschová, manažerka Safari Park Resortu Dvůr Králové.