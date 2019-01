Královéhradecko - Děti, které propadly, čekají koncem srpna opravné zkoušky. Zatím chodí na konzultace.

Někdy úředníci vymýšlejí dávno vymyšlené. Jako v případě uvažovaných letních škol pro žáky, kteří nezvládli výuku některého z předmětů. Ti by údajně měli jít do letní školy, aby „dohonili" zanedbané učivo.

Jenže, jak nám potvrdili ředitelé škol, mají pro žáky, kteří propadli, připravené o prázdninách pravidelné konzultace a závěrem srpna pak skládají opravné zkoušky. Navíc při současných škrtech a úsporách by školy na letní doučování pětkařů stejně neměly peníze.

„Máme to zařízené tak, že děti, které neprospěly, chodí na pravidelné konzultace k učitelům a závěrem srpna pak skládají opravné zkoušky. Není jich nijak mnoho, každoročně tak tři až čtyři žáci. Ale stalo se nám také, že některý z nich opravné zkoušky hodil za hlavu a vůbec nepřišel. Podle školského zákona ale žák může opakovat v každém stupni jen jednou," uvedl ředitel Základní školy Karla IV. v Novém Bydžově Ladislav Vlachý.

Ve stejném duchu s dětmi, které neprospěly, pracují také v Základní škole na Novém Hradci Králové. „Máme tři žáky, kteří neprospěli a všichni chodí na pravidelné konzultace ke svým učitelům. Závěrem srpna budou mít opravné zkoušky. Ale pamatuji, i když je to spíš výjimka, že některý žák na opravné zkoušky nepřišel," připustil ředitel ZŠ a MŠ z Nového Hradce Králové Petr Cvrček.

Podle Ladislava Vlachého se zahájením nového školního roku čeká učitele další martyrium. „Bude to tak tři týdny až měsíc trvat, než si děti zvyknou na pravidelné učení. Každoročně s tím počítáme, do školy se žáci vrátí, jako kdyby vše z minulého učiva zapomněli. Proto se zpravidla v každém z předmětů vracíme s výukou zpět a látku opakujeme, než se situace srovná do normálu," dodal Ladislav Vlachý.

Nyní se těší na prvňáčky, pro které již tradičně chystají malé překvapení. „Každý z nich bude pasován na prvňáka a dostane šerpu, na památku jim děláme také tablo, které si mohou prohlédnout nejen rodiče. Ti mají možnost také fotky dětí dostat," řekl ředitel Vlachý.