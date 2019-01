Královéhradecko - Energetici od nedělního rána evidovali poruchy na vedení vysokého i nízkého napětí. K nejpostiženějším oblastem patřilo Trutnovsko, Rychnovsko a směrem na sever Semilsko a Liberecko.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jeníček Luboš

„Oteplilo se a na některých místech stále sněží. Poruchy jsou způsobené velmi těžkým mokrým sněhem, pády stromů a větví obtěžkaných sněhem do vedení i větrem,“ vysvětlila mluvčí energetiků Šárka Lapáčková Beránková a dodala, že na odstraňování závad se usilovně pracuje.

„Na některých místech, zvláště v lesních úsecích, je to velmi obtížné a musíme dbát i na bezpečnost našich zaměstnanců. V některých případech se naše těžká technika jen velmi obtížně dostává přímo k poruchám. Hlavně v horských oblastech, kde je rozmoklý terén a závěje sněhu. Někde se musíme doslova prořezat k poruchám přes popadané stromy,“ popsala mluvčí.

V odpoledních hodinách se objevily další poruchy na Rychnovsku, a to zejména v Orlických horách. Technici museli do Deštného, Rokytnice, Bartošovic, Orlického Záhoří, Bačetína, Kounova, Liberku, Polomu, Olešnice, Sedloňova a také do Dobrušky. Na Náchodsku byly hlášené poruchy v Novém Městě nad Metují.