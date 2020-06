Ačkoliv byl na některých vodních tocích vyhlášen první a druhý stupeň povodňové aktivity, například na Orlici v Týništi nad Orlicí nebo na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí, nepřinesly víkendové vydatné deště v kraji takovou spoušť jako ve čtvrtek a pátek.

Tehdy deště výrazně zasáhly do života obyvatel především na Rychnovsku, Jičínsku a Hradecku. Na konci víkendu déšť ustupoval, přesto Tichá Orlice v Borohrádku stihla zaplavit louky a pole.

Hasiči v Královéhradeckém kraji o víkendu zaznamenali šedesát událostí. Z toho 45 souviselo s počasím a odstraňováním následků povodní. Hasiči nejvíce zasahovali na Rychnovsku. Odčerpávali vodu například ve Vamberku, Kostelci nad Orlicí, Doudlebách nad Orlicí, Libřicích, Albrechticích nad Orlicí, Holovousích, Libníkovicích, Náchodě.

„V Tutlekách nadále pomáhali s odstraňováním následků po povodních, kterými byla obec zaplavena ve čtvrtek,“ řekla mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová. V Tutlekách byl kvůli obavám z opětovného zaplavení obce stržen mostek.

Hasiči také odstraňovali spadlé stromy ze silnic. Ve Stárkově na Náchodsku požární jednotky v sobotu odřezávaly strom, který spadl na dům a poškodil střechu.

Pomoc po povodních

Rada kraje bude dnes jednat o podpoře oblastí postižených povodněmi. Podle hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána se odhad škod na obecním majetku po povodních z konce týdne vyšplhá přes sedmnáct milionů korun. Nejvíce škod voda napáchala na Rychnovsku, kde se částka blíží 10 milionům.

„Jsou to hrubé odhady, do kterých nejsou zahrnuty škody na soukromém majetku,“ uvedl v sobotu Jiří Štěpán. „Královéhradecký kraj poskytne finanční pomoc poškozeným oblastem. Na pondělní radě předložím první návrhy. Vyzývám proto všechny dotčené strany k nejrychlejšímu průběhu administrativy tak, abychom mohli reagovat co nejdříve,“ apeloval hejtman.