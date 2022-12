Online skipasy válcují pokladny. Špindl startuje sezonu v sobotu, Pec v úterý

Lyžaři se na deseti kilometrech sjezdovek na Dolní Moravě opravdu vyřádí. "O garanci sněhu se stará nejmodernější zasněžovací systém v České republice. O zábavu pak několik typů sjezdovek pro začátečníky, zkušené sjezdaře i milovníky adrenalinu. Návštěvníci si užívají například První stopu nebo čtyřikrát týdně večerní lyžovačky," dodala Dagmar Kutilová z Horského resortu Dolní Morava. Navíc tady děti do 6 let lyžují zdarma.

Sobotní program v resortu bude kromě lyžovačky nabitý. Malí lyžaři si zatancují na Zumba Párty s projekcí písniček Lollipopz a popové pěvecké duo Ben a Mateo. Ti větší to roztančí v 16 hodin s kapelou O5 a Radeček nebude chybět DJská show Pavla Cejnara.

Dolní Morava má program na celý víkend:



Pátek 9. prosince - start lyžování

první lyžování v délce 2,9 km na sjezdovkách Vyhlídková a Kamila

v provozu čtyřsedačková lanovka Sněžník

Snížená cena skipasu s registrací - 1 den 590 korun / dospělý, 450 korun / dítě

Lyžařská škola, půjčovna, ski servis v provozu každý den 8.30 – 16.00

Sky Walk otevřen denně 10:00 – 16:00

Sky Bridge 721 nejdelší most na světě otevřen denně 10:00 – 16:00

Restaurace a bary přímo na svahu



Sobota 10. prosince - Kooperativa Grand Opening

lyžování v délce 3,5 km na sjezdovkách Slamník, Vyhlídková, Kamila

v provozu čtyřsedačková lanovka Sněžník + vlek Slamník

Akční cena skipasu s registrací - 1 den 390 korun (dospělý / dítě)



Neděle 11. prosince

lyžuje se denně na sjezdovkách Slamník, Vyhlídková, Kamila

v provozu čtyřsedačková lanovka Sněžník + vlek Slamník

Snížená cena skipasu s registrací- 1 den 590 korun / dospělý, 450 korun / dítě (do odvolání)

Lyžařská škola, půjčovna, ski servis v provozu každý den 8.30 – 16.00

Sky Walk otevřen denně 10:00 – 16:00

Sky Bridge 721 nejdelší most na světě otevřen denně 10:00 – 16:00

Restaurace a bary přímo na svahu