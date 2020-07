Zuzana Zouharová je učitelkou malé bojovnice ve specializované mateřské školce, zároveň se stala její patronkou v charitativním projektu Patron dětí založeném Nadací Sirius,

„Holčička dělá díky rodičům velké pokroky. Přesto je stále odkázána na chodítko nebo jiné podpůrné pomůcky. Víme, že pomoc existuje, ale barierou jsou peníze,“ popisuje patronka. Charlottka by již v srpnu mohla podstoupit rehabilitace, které by její zdravotní stav mohly výrazně zlepšit. Stojí ovšem 45 000 korun. Pro rodiče dívenky jsou to nemalé výdaje.

Rodinu finančně zabezpečuje pouze otec, aby se maminka mohla věnovat dcerce. Žádají proto o pomoc veřejnost. Přispět na rehabilitace můžete na adrese ZDE

Sto procent vybrané částky jde přímo na podporu malé bojovnice. „Budeme všem velmi vděční. Třeba jednou pomůžeme zase my nějakému dalšímu dítěti, které si na začátku vytáhlo horší karty,“ dodává maminka Charlottky.

Dětskou mozkovou obrnu vnímá spousta lidí jako postižení minulých století. Není to pravda. Podle statistiky se s ní i v současnosti narodí v Česku dvě děti z tisíce všech novorozenců. Pojišťovny bohužel zdaleka ne všechny terapie pro děti proplácí.