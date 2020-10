Oproti volbám v roce 2016 pak navýšil počet mandátů „svého“ uskupení o tři křesla (v roce 2016 získala ODS 5 a STAN a Východočeši 4 mandáty). A přestože je Červíčkovo vítězství s příchutí remízy, neboť stejně jako druhé ANO získal 12 křesel, chce právě on na příští čtyři roky usednout do hejtmanského křesla.

Sice jste volby vyhráli, ale přesto máte stejný počet mandátů, jako druhé ANO. Je tak možnost, že právě s ANO uděláte silnou dvoukoalici?

Pro mě to rozhodně není plichta, je tovítězství. A to z jednoho prostého důvodu. Protože jsme se vydali cestou koalice složené ze tří subjektů, které mají za sebou výsledky a dlouhodobě spolu spolupracují. A i z toho důvodu jsme se rozhodli, že bychom spolu chtěli pokračovat v těch prioritách a věcech, které jsme řešili. Ale byl to krok do neznáma. Nevěděli jsme, jak na naše spojenectví zareagují voliči. Ale myslím si, že ta důvěra veřejnosti ukázala, že nějakou takovouto alternativu očekávají.

A už víte, s kým bude chtít jít do koalice?

Vím, že to teď asi každý počítá a někdo politikům nevěří. Ale já jsem přesvědčen, že si teď musíme sednout k jednomu stolu a jednat. A to nejen o věcných tématech, ale i o prioritách a plánech, které budeme muset řešit z hlediska nejen ekonomické situace, ale z celkového pohledu postavení kraje a jeho potřebě se dál rozvíjet. Teprve pak se můžeme bavit o tom mocenském pojetí jakékoliv koalice.

Jsou nějaké strany, které byste chtěl oslovit přednostně?

Už před volbami jsem říkal, že nejblíž mám, tedy z pohledu politického, s KDU-ČSL, tedy s Koalicí pro Královéhradecký kraj. Ale budeme se bavit i s těmi ostatními.

Už jste s někým začal jednat?

Jen jsme si vyměnili pár esemesek a očekávám, že proběhnou teprve první individuální kontakty, abychom si řekli, jak to kdo vidí.

Chtěl byste si ke všem těm svým výrazným funkcím, které již máte zapsány v životopisu, připsat i políčko - Hejtman?

Šel jsem do voleb s tím, že bych byl velmi rád, abych dostal takovou míru důvěry, že by mohl být lídrem jakékoliv koalice.

Nebojíte se, že se bude opakovat situace zpřed čtyř let, kdy vítěz nakonec ostrouhal?

Všechno je možné. Ale to si pak musí každý sám zodpovědět, zda to rozhodnutí bylo odůvodněné a jestli to má smysl. A jestli to někdo udělá „jen“ na základě mocenských propočtů, tak to budu respektovat. Ale domnívám se, že jakákoliv vláda kraje má vzniknout na jiných principech.

Pokud budete nakonec hejtmanem, vzdáte se senátorského postu?

Už jsem to několikrát deklaroval, že je dle mého výhodou, když se spojí regionální a celostátní politika. To, že je člověk senátor a zároveň hejtman, tak to jsou role, které se dle mého dají zvládnout. Jen si zásadně uzpůsobím svůj senátorský mandát, kdy se vzdám postu šéfa senátorského klubu. Ale budu chtít zůstat senátorem. A to i proto abych byl právě prospěšný pro region a tu synergii využil.

Kdy by podle vás mohli lidé znát nové vedení kraje?

Chtěl bych, abychom ta věcná jednání rozběhli co nejdříve. Na jednu stranu není potřeba nikterak otálet, ale na druhou stranu bych nechtěl nikterak spěchat stylem, že se teď chytneme za ramena a řekli si, že půjdeme do toho s tím, s kým nám to vyjde početně. Máme do toho jít až v době, kdy to bude mít věcný základ.