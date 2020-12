Mluvčí hradecké lékařské fakulty Pavla Sedlářová Deníku už před měsícem řekla, že několikaměsíční pracovní povinnost studentů je neslučitelná se studiem. Univerzita by podle ní musela zvažovat prodloužení akademického roku či studia obecně. To se logicky nelíbilo studentům.

„My nemůžeme za to, jaká je situace. Snažíme se ze všech sil. Stíháme pomáhat i studovat,“ odmítl výrazné prodlužování doby studia student 5.ročníku hradecké lékařské fakulty Pavel Říha. To by ale nyní nemělo hrozit. Po osmi týdnech totiž pracovní povinnost studentů končí.

Povolávací dokument pro studenty s trvalým bydlištěm v Královéhradeckém kraji podepsal bývalý hejtman Jiří Štěpán v polovině října.

"Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FNHK) působila v rámci pracovní povinnosti více než stovka mediků a studentů zdravotnictvích škol, kteří v největším nárůstu počtu pacientů s covid-19 nemocnici velmi pomohli. Ukončením pracovní povinnosti přijde nyní nemocnice o zhruba 70 studentů, se zhruba 10 z nich se nemocnice dohodla na uzavření dohod o provedení práce," říká mluvčí FNHK Jakub Sochor.

Podobné je to i v krajských nemocnicích spadajících pod zdravotnický holding. Podle mluvčí Lucie Chytilové by v době největšího náporu pacientů nemohla řada covidových oddělení bez pomoci mediků fungovat.

"Nemocnice se musí vypořádat s tím, že tato pomoc v intenzivním měřítku skončila, chápeme ale, že vzdělání je pro ně na prvním místě. Jsme zároveň rádi, že někteří studenti nám nadále pomáhají," informuje Chytilová.

Péče o pacienty je ve všech nemocnicích nadále plně zajištěna. Odchod mediků zvládají nemocnice díky tomu, že se postupně snižuje počet práce neschopných zaměstnanců a také díky úbytku covidových pacientů. Například ve FNHK je nyní hospitalizováno necelých 100 pacientů s covid-19, na začátku listopadu to bylo více než 150.