Během své více než padesátileté kariéry jste nazpívala přes 1500 písní a vydala desítky alb. Naplňuje vás i po těch letech vaše práce?

Naplňuje, neumím si představit, že bych, jak se říká, pověsila kariéru na hřebík. Miluji pohled na spokojené publikum. Je to pro mě největší odměna, kterou mohu za svou práci dostat.

Staré známé hity a evergreeny, ale i nové písně. To vše zaznělo na říjnovém koncertě v Pardubicích. Fanoušci se dočkali i novinek z posledního alba Tvrdohlavá, které jste natočila v době korony. Novinkou jsou i tři nová CD, která nesou název Nejkrásnější na světě je láska. Je pro vás právě láska nejdůležitější na světě?

Jedná se o kolekci 3CD, které mi vydavatelství nadělilo k mým půlkulatinám. Jak už název napovídá, obsahuje písně o lásce, které jsem v průběhu života nazpívala, a také jednu novinku – Pojď se mnou hledat modrý květ. Láska je úžasný cit, který má mnoho podob. Ať už láska k bližnímu, zvířátkům nebo k přírodě. A ano, je pro mě nejkrásnější na světě.

Koncertujete na mnoha nepochybně výjimečných místech. Jaké je pro vás vracet se do Pardubic?

V pardubickém Atriu jsem koncertovala podruhé a už teď mohu prozradit, že se tam vrátím i příští rok. Do rodného kraje jezdím koncertovat moc ráda, je to pro mě srdcová záležitost.

Jakou vzpomínku spojenou s Pardubicemi a svým rodným krajem máte nejraději?

Ráda vzpomínám na to, jak jsem s maminkou jezdívala do místního Domu služeb, ve kterém jsem si pořídila své první cibulové nádobí. Také na to, jak jsem v sedmi letech dojížděla do Pardubic na hodiny krasobruslení. Vždycky se těším, že se budu moct podívat, co je zde nového, a také že se potkám s přáteli z rodných Slatiňan.

Koncert Heleny Vondráčkové 14. října 2022 v Pardubicích.Zdroj: František Jirásek

Letos slavíte 75. narozeniny. Máte za sebou opravdu bohatou kariéru. Jaké to pro vás je ohlížet se za celou životní a profesní dráhou?

Nerada bilancuju, ale myslím, že to byla dlouhá a celkem úspěšná jízda, která ještě nekončí.

Koncertní sály vyprodáváte od poloviny 60. let. V letošním roce máte opět nabitý diář. Navíc jste pořád velmi aktivní, u čeho relaxujete nebo si dobíjíte baterky?

Ráda sportuji, zrovna v neděli jsem se účastnila tenisového turnaje. Každé ráno cvičím, chodím na procházky, v létě plavu, jezdím na kajaku, v zimě lyžuji. Snažím se být aktivní a udržovat se ve fyzické kondici.

Jaké je vaše jubilejní turné, je něčím výjimečné? Chystáte pro své fanoušky nějaké novinky?

V rámci mých půlkulatin vyšla v létě reedice knihy Každá trampota má svou mez a také vámi zmíněné CD. Příští rok opět vyjedu na turné. Tentokrát bude česko-slovensko-polské.

Je něco co byste ráda vzkázala čtenářům Deníku?

Přeji vám mnoho životního optimismu, pozitivní energie a hlavně zdraví. Budu se na vás těšit na svých dalších koncertech.