A jak se dostal polský motorkář do českého týmu? „Souběhem okolností jsem se před třemi lety seznámil na závodech Baja s Jánem Miloněm, který je majitelem týmu, a tam to začalo," usmívá se Bartek, který si byl před začátkem závodu vědom, že důležitá je nejen fyzická příprava potřebná na extrémně náročné přejezdy, ale je potřeba mít i pokoru a zachovat si chladnou hlavu.

„Konečně se mi splnil celoživotní sen a stojím na startu Rallye Dakar. Podřídil jsem tomu všechno a udělal pro to co se dalo," těšil se Bartek se na svou premiérovou dakarskou Rallye připravoval dva roky. Samozřejmě, že mu k tomu nestačily terény v polsko-českém příhraničí. „Aby se kvalifikoval, musel se zúčastnit a hlavně uspět v několik extrémně těžkých závodech. Za řídítky motocyklu soutěžil jak na evropských trasách tak i v horkých pouštních píscích," říká redaktor polského Dzienniku Wałbrzych Jacek Zych, který s ním před odletem hovořil o přípravách a emocích spojených s účastí na nejnáročnější rallye na světě.

Ve slovensko-českém Jantar Teamu jede Bartek samozřejmě pod polskou vlajkou. Servis a veškerou logistiku jemu i dalším jezdcům z týmu zajistí MGR Moto Racing Group - jeden z nejlepších servisních týmů na světě mimo tovární skupiny.

Velký pád v první etapě ho nerozhodil

Náročnost dakarské rallye ochutnal Bartek hned v první etapě, kdy měl na 190 kilometru velký pád. Naštěstí v tu chvíli jel za ním Martin Prokeš, který u něj zastavil a pomohl mu dát se po prvotním otřesu do stavu, kdy mohl pokračovat. Do cíle dojel zkrvavený, potlučený a s rozbitou motorkou, ale bez zlomenin. Motocykl dali mechanici do provozuschopného stavu a Bartek druhý den pokračoval ve splnění svého velkého snu. „Je to tvrďák jak uhelná ruda, na které trénuje," okomentoval na sociální síti jeden z jeho fanoušků dramatický vstup do závodu.

Polský motocyklista Bartłomiej Tabin, který je doma v příhraničním městě Nowa Ruda si plní svůj dakarský sen a zdolává nástrahy arabské pouště v barvách slovensko-české motoristické stáje Jantar Team.Zdroj: Jantar Team

V letošním roce byl představen nový koncept rallye - 48hodinová maratónská etapa rozdělena do dvou dnů. Ta startovala v pondělí a po dosažení cíle měli mechanici pouze dvě hodiny na případné opravy, po kterých technika odjela do uzavřeného parku. „Zdá se, že Bartlomiej se z nehody v první etapě už dostává a postupně vylepšuje svou pozici. Po třetí etapě mu už patří 63. místo. Věřím, že Bartekovi se bude postupně dařit lépe a lépe,“ zhodnotil Ján Miloň, šéf Jantar Teamu. To se při druhé části maratonské etapy bohužel nepotvrdilo a polský jezdec opět o čtyři příčky klesl. Ale do cíle zbývají ještě dvě třetiny závodu, takže šance na vylepšení tu rozhodně je.