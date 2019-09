Více než tři desítky automobilů na startovní listině, stovky diváků podél deštěm zmáčené trati – takovou podobu měl amatérský závod do vrchu Hronovské zatáčky, který po devíti letech oprášila parta motoristických nadšenců.

„Všichni jsme zmokli, ale jinak v pohodě. Byl i karambol, ale nikomu se naštěstí nic nestalo. Řidič v jedné ze zatáček trochu podcenil rychlost vozidla a probrzdil to do příkopu. Na to, že to byl pro nás v podstatě nultý ročník, tak se to myslím vyvedlo,“ ohlédl se za sobotními závody pořadatel Lukáš Dorinský z Broumova.

Závodníci startovali v různých kategoriích podle kubatury svých vozů. „Chtěli jsme, aby co nejvíce soutěžících mělo šanci na úspěch. Nejrychlejší čas na 1700 metrů dlouhé trati dosáhl Martin Král z Broumova se s čtyřkovým VW Golfem, když dosáhl času 1:20,947,“ doplnil Lukáš Dorinský k závodům, které měly. Závody, které pořadatelsky pomáhali zvládnout i dobrovolní hasiči z Police nad Metují, byly zároveň charitativní akci na podporu zdravotně postiženého Kryštůfka ze Žďárek.

Závod by se samozřejmě nemohl konat bez toho, aby o něm nevěděli dopravní policisté. O žádnou mimořádnou akci, na které by se ale policisté museli podílet se nejednalo. „Vydali jsme vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, na té cestě byla úplná uzavírka s vyloučeným provozem,“ uvedl vedoucí dopravního inspektorátu Náchod Pavel Hlaváč. „Všechna povolení byla v pořádku, bezpečnost na trati, aby diváci stáli v bezpečné vzdálenosti od trati, si pak už musí zajistit pořadatel,“ dodává Pavel Hlaváč, který se s podobnými motorizovanými aktivitami, při nichž pořadatelé žádají o uzavření některé komunikace příliš nesetkává. „Dá se říci, že to pro nás byla mimořádná situace. Máme tu sice občas běžecké a cyklistické závody, ale ty se na silnicích odehrávají za plného provozu, při nichž musí účastníci dodržovat pravidla silničního provozu,“ dodává dopravní inspektor.

S mírným despektem se na podobné závody dívá krajská zástupkyně BESIP. „Já osobně tomu úplně neholduji. Nicméně ti, co si rádi dopřejí závodní adrenalin, se na to dívají samozřejmě úplně jinak. S povděkem kvituji alespoň to, že závodí na uzavřené silnici, vytvoří podmínky relativně chráněného prostředí a nezkouší to někde za provozu,“ říká koordinátorka BESIP pro Královéhradecký kraj Lada Kocianová.