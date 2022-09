„Pěstounská péče je pro naši společnost nenahraditelná. Umožňuje dětem, o které se nemohou nebo nechtějí starat jejich biologičtí rodiče, vyrůstat ve skutečném rodinném prostředí. V našem kraji je v současné době přes pět stovek pěstounských rodin, ale dětí, které potřebují nový domov, je nadále mnohem více. Týden pěstounství je proto skvělou příležitostí, jak zvýšit povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči, vyvrátit nepravdy a mýty o ní a zároveň představit možnosti, jak se stát pěstounem,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

„Není to jednoduchá cesta“

V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je aktuálně téměř 300 dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinnou péči. „Dlouhodobě vnímáme potřebu zvýšení počtu pěstounů, která vyplývá i z krajských statistik, a posilování povědomí o náhradní rodinné péči mezi veřejností prostřednictvím osvěty může pomoci zabránit svěření dítěte do ústavní péče. Kraj vede v současné době 87 rodin zařazených do registru vhodných pěstounů, ale pouze 20 z nich je připraveno na přijmutí dalšího dítěte do rodiny," upozornila Berdychová, která nad Týdnem pěstounství převzala záštitu. „Být pěstounem není rozhodně jednoduchá cesta. Ze zkušeností a slov dlouholetých pěstounů je to ale úloha, která má velký smysl a přináší mnohdy více štěstí do rodiny, než si dokážeme představit,“ podotkla.

V letošním roce zájem o náhradní rodinnou péči celkově rapidně narostl. „Dokonce několikrát, a to zejména o pěstounství na přechodnou dobu. Co se týče osvojitelů, tam jsou počty podobné jako v minulých letech. Ráda bych věřila, že na to mají vliv naše dlouhodobé kampaně, jak neziskových organizací, tak krajského úřadu, a zapojují se do toho i městské úřady. Ale samozřejmě v tom budou hrát nějakou roli i peníze, protože v letošním roce se díky novele zákona o sociálně právní ochraně dětí poměrně dost navýšily dávky pěstounské péče,“ vysvětlila Tereza Čejková, vedoucí střediska Stopa čápa organizace Salinger, která letos slaví 25. výročí fungování.

O některé děti je menší zájem

Stopa čápa je už 20 let jakýmsi průvodcem náhradních rodičů, zájemce o náhradní rodinnou péči vzdělává. Během právě probíhajícího Týdne pěstounství v Královéhradeckém kraji také nastartovala novou kampaň Hledáme náhradní mámu a tátu. „Otázka je, jaký počet pěstounů je dost. Sice se navýšil počet zájemců o náhradní rodinnou péči, konkrétně o pěstounskou, ale důležité je i to, jaké požadavky a představy o dětech žadatelé mají. V tom by do budoucna stále ještě mohl být zádrhel,“ upozornila Čejková. „V Královéhradeckém kraji je sice něco mezi 280 až 300 dětmi, které potřebují náhradní rodinnou péči a jsou v tuto chvíli vhodné do pěstounské péče, ale neodpovídají požadavkům zájemců. Většina pěstounů by ráda děťátko jedináčka, zdravého, většinového etnika a třeba tak do dvou, do tří let věku. Ale těch dětí, kteří potřebují náhradní mámu a tátu, je spousta a třeba i sourozeneckých skupin, děti, které mají zdravotní omezení, děti romského etnika. O ně je mezi žadateli menší zájem, takže na nový domov čekají,“ dodala.

Týden pěstounství se až do 18. září koná ve více než desítce měst, kde nabízí programy pro pěstouny i veřejnost.

Co ještě nabídne Týden pěstounství:

16.9.

od 16 hodin Zahradní party pro pěstouny a jejich děti v Rychnově nad Kněžnou - Dlouhé Vsi v zahradní restauraci Sauna

21 - 23 hodin Večery s velkými planetami na Hvězdárně v Úpici

Výstavu Mýty o pěstounství, soutěže pro děti, pétanque, výstavy zajímavých knih, exkurze a mnohé další připravila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

17.9.

od 9 do 15 hodin Den pro pěstouny v Safari parku Dvůr Králové nad Labem

od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin Tužkování v Galerii moderního umění v Hradci Králové

od 10 do 16 hodin Podmalby na skle v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

od 10 do 17 hodin expozice Příběh Draku v divadle Drak v Hradci Králové, venkovní bojovka Za příběhem Draku

od 21 do 23 hodin Večery s velkými planetami na Hvězdárně v Úpici

Výstavu Mýty o pěstounství, soutěže pro děti, pétanque, výstavy zajímavých knih, exkurze a mnohé další připravila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

18.9.

9 až 17 hodin Život v době bronzové v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně, 12 až 17 hodin workshop na téma jídlo a textil v pravěku, vstupné zdarma

10 až 17 hodin expozice Příběh Draku v Divadle Drak v Hradci Králové, venkovní bojovka Za příběhem Draku

Součástí programu jsou výstavy, promítání a přednášky na dalších místech.