/FOTOGALERIE/ Po půl století by mohla být dokončena celá dálnice D11 z Prahy až po polské hranice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Letos v prosinci se řidiči poprvé projedou po dálnici D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Na navazující úsek autostrády, která by se měla na polské straně u Trutnova spojit s tamní rychlostní silnicí S3 však ještě nevyjel ani jeden bagr. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní předpokládá, že dokončí celou D11 z Prahy do Trutnova v roce 2028. Tedy 50 let poté, co se začal stavět první 8 kilometrový úsek z Prahy po Jirny. V březnu by se mělo ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnit veřejné projednání záměru vybudování takřka 20 kilometrového úseku D11 z Jaroměře na Trutnov.