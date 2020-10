Po rapidním nárůstu v průběhu září, kdy vysoký počet onemocnění katapultoval Trutnovsko na místo s nejvyšším počtem nakažených v Královéhradeckém kraji, se v říjnu situace výrazně nezhoršila, na rozdíl od sousedního Náchodska, které má trojnásobný počet nakažených osob (aktuálně 635). Na Trutnovsku však zůstává nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s koronavirem - pět.

Kvůli aktuální situaci a vyhlášeným opatřením upravují městské úřady na Trutnovsku úřední hodiny.

TRUTNOV

Na Městském úřadě v Trutnově budou stanoveny úřední hodiny v období od 12. října do 25. října následovně: pondělí a středa od 8 do 10 hodin a od 14 do 17 hodin. Možnost objednání se pro klienty na registr vozidel, řidičů, osobních dokladů a evidence obyvatel prostřednictvím webu města zůstává zachována i v ostatní dny. V případě ostatních agend mimo stanovenou dobu je možnost telefonické domluvy, případně písemného předvolání; v takovém případě si však zaměstnanec vyzvedne klienta u vchodu do úřadu.

"U vchodu do městského úřadu bude zajištěna mimo dočasně stanovené úřední hodiny služba zajišťovaná oddělením informační recepce, která mimo stanovenou úřední dobu ověří, zda je klient objednán (potvrzující SMS u osobních dokladů a evidence obyvatel), v případě ostatních agend kontaktuje příslušného zaměstnance Městského úřadu Trutnov a uvědomí jej o klientovi. Klienti jsou povinni dodržovat vzájemné odstupy minimálně 2 metry, respektovat povinnost zakrytých dýchacích cest a dbát zvýšené hygieny (užití dezinfekce)," informovala mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rovněž na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem dojde od pondělí ke změně úředních hodin pro veřejnost. Následující dva týdny bude městský úřad pro občany otevřen pouze v pondělí a ve středu vždy od 8 do 10 hodin a od 14 do 17 hodin. Dříve objednané schůzky zůstávají v platnosti.

"Žádáme občany, aby v následujících týdnech zvážili osobní návštěvu úřadu a minimalizovali osobní úřední jednání. S úředníky by tak měli komunikovat zejména telefonicky nebo elektronicky (prostřednictvím datových schránek či e-mailu) a pro platby využívat bezhotovostní platební styk. Apelujeme na občany, aby si v případě, že je jejich návštěva úřadu nezbytná, dopředu domluvili termín schůzky, při vstupu do budov Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem měli vždy zakrytý nos a ústa rouškou, používali dezinfekci rukou, která je umístěna při vstupu do budov, a dodržovali vzájemné odstupy," uvedla mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková.

VRCHLABÍ

Ve Vrchlabí budou úřední hodiny městského úřadu od pondělí 12. října do pátku 23. října v pondělí a středu od 9 do 11 hodin a od 14 do 17 hodin. Mimo úřední hodiny jsou prostory úřadu pro veřejnost uzavřeny, vstup je možný jen na předem sjednanou schůzku, kdy zaměstnanec úřadu v domluvený termín vchod odemkne.

"Nadále platí již dříve stanovená pravidla: používání ochranných prostředků, desinfekce, dodržování rozestupů. Příjem dokumentů se provádí výhradně přes podatelnu. Upřednostňujeme elektronickou, písemnou nebo telefonickou formu komunikace před osobním jednáním tam, kde je to možné," sdělil tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák.

Provoz informačního centra v přízemí objektu radnice zůstává bez změn. Po dobu omezeného provozu bude trvale uzamčen průchod z radnice do IT Centra a vedlejší vchod u lékárny.