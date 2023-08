Kudowa-Zdrój je velmi pěkné lázeňské město jen kousek od Náchoda. Za levnějšími nákupy tam lidé míří nejen z celých východních Čech, ale i z mnohem vzdálenějších míst. I když ujedou několik set kilometrů, tvrdí, že se jim to stále vyplatí. Ve zhruba desetitisícovém městě najdete z těch větších obchodů dvě Biedronky, Lidl, Dino i oblíbenou tržnici. Před nedávnem došlo ke zbourání jedné její části.

Nákupy na tržnici v polském městě Kudowa-Zdrój. | Video: Deník/ Regina Hellová

Prodejci se svým zbožím se přesunuli do té části tržnice, která s tou zbouranou těsně sousedila. Na jejím začátku se nachází placené parkoviště.

Stánků je zde velké množství a sortiment velmi pestrý. Nabízí se zde oblečení všeho druhu, potraviny, drogistické zboží, rybářské potřeby, hračky, nářadí a mnoho dalšího. Nakupující se tedy nemusí obávat, že by nebylo z čeho vybírat.

A co vznikne místo té zbourané části tržnice? Oslovení obyvatelé Kudowy i místní prodejci se téměř shodně domnívají, že zde zřejmě vyroste rychlé občerstvení McDonald's. To se ale zatím nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. „Slyšela jsem tuto informaci z více stran, ale nikdo neví, zda to tak opravdu bude. Zatím se tu nic neděje a nebuduje. Necháme se tedy překvapit," komentovala situaci například prodejkyně ve stánku s oblečením a připustila i možnost, že tam může přibýt třeba i další ze supermarketů.

Na tržnici nově autobusem

Od 1. srpna letošního roku mohou cestující využít nových autobusových zastávek na lince č. 001382 Náchod-Kudowa-Zdrój, kterou provozuje společnost CDS Náchod. Díky jednání představitelů obou partnerských měst na jaře letošního roku se podařilo zařadit pro cestující novou zastávku Kudowa-Zdrój, targowisko a rozšířit provoz linky k vlakovému nádraží v Kudowa-Zdrój.

