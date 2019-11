„Nějaké nálezy mečů už odsud máme, ale ve zlomcích. Z nich se nedalo určit, jak se na místo dostaly, jestli se tam jednotlivé části depozita shromažďovaly delší dobu. Takto krásný jednoznačný nález máme první,“ upozorňuje archeoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Martina Beková.

Ne vždycky se přitom takto archeologům poštěstí, že by se náhodní nálezci s objevenými „poklady“ muzeu pochlubili. Tento zpočátku ani netušil, o jak mimořádný „kousek“ jde.

„Máme velkou radost, že to takhle dopadlo. Byla to náhoda. Meč objevil člověk, který se naštěstí zná s detektorářem, jenž spolupracuje s naším muzeem. Ten okamžitě věděl, o co jde, a druhý den mi ho spolu přivezli,“ popisuje cestu prastaré zbraně do muzea Martina Beková.

Místo nálezu chce uchovat v tajnosti už proto, že by ho se svými kolegy ráda ještě více prozkoumala. Našly se tam také nýty sloužící k uchycení rukojeti meče z organického materiálu a v okolí bronzové kopí přibližně z téhož období.

„Jedná se sice o jedno z nejintenzivnějších pravěkých osídlení tady v regionu, máme sídliště, pohřebiště, ale tento nález je unikátní, je dokladem elit, které tu fungovaly. Byl uložen do země samostatně. Byla to obětina. Vypadá to, že byl do země zatlačen,“ vysvětluje archeoložka.

Jak dodává, meče ze zmíněného období nejsou standardně zdobené, tento má pouze oběžnou rýžku podél čepele: „Jsou na něm stopy používání. Ostří se zachovalo tak ostré, protože ho uložili do země nabroušený.“

Nález pravěkého meče na Rychnovsku byl naposledy zaznamenán před 127 lety v Lipovce, šlo o železný meč ze starší doby železné.