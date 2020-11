Na čerpací stanici MOL u silnice I/16 v Robousích na Jičínsku byl podle obsluhy relativní klid. „Nábuch tu byl ve středu, když byl svátek. V neděli jsme byli naopak překvapeni malým provozem,“ říká obsluhující u pultu. V prodejně mimo jiné nabízejí sladkosti i nápoje. Ani o ně nebyl mimořádný zájem.

Zato benzinka Shell Oil v Hradci Králové na Gočárově třídě zažila pořádný mazec. Čerpací stanice je zařazena do sítě Billa Stop & Shop a spojuje výhody čerpací stanice a klasického obchodu už několik let.Zákazníkům nabízí základní potraviny, ovoce, zeleninu, pečivo, mléčné výrobky a uzeninu. Právě o pečivo a uzeninu tu lidé v neděli doslova sváděli boj.

„Hned po příchodu se vrhali do regálu s pečivem. Byl to hukot, vystřídalo se tu strašně moc lidí,“ potvrzuje provozní Monika Tomášková. Nejhorší nával začal po obědě a trval až do večera. „Musíme posílit službu o brigádníka, abychom nápor zvládli. Provedli jsme zhruba sedm set transakcí včetně odběru pohonných hmot,“ hodnotí Tomášková situaci v non stop zařízení.

Postěžovala si, že zákazníci prý byli navíc neukáznění, v prodejně se jich pohybovalo více najednou a rozestupy mezi sebou ignorovali.

Prodejna Květiny Ruská v Jičíně patřila v neděli k obchodům, kde mohli mít otevřeno. Lidé toho využili. Přišli nakupovat řezané květiny, smuteční vazbu, věnečky, svíčky.„Ani jsme letos nestíhaly všechny zakázky. Tím, že se uzavřely některé obchody, zájem o dušičkovou vazbu byl mimořádný,“ přiznává Kateřina Bryscejnová.