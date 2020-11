Nejvíce obětí si covid vybral na Náchodsku a Hradecku

Počet aktivních případů Covidu -19 v Královéhradeckém kraji k nedělní 9. hodině ráno poklesl na 8 110. Bohužel přibylo zemřelých, oproti údajům z pátku do nedělního rána o dalších 16 (do soboty 13, do neděle 3).

Covid ARO nemocnice v Náchodě | Foto: Deník / Michal Fanta