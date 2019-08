Obavy nejsou na místě, region nemocnice potřebuje. Tak vyzněla čtvrteční veřejná debata ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Klubu seniorů Trutnov.

O jakých obavách byla řeč? Zejména starší generace Trutnovanů se domnívá, že masivní investice do modernizace špitálu ve 33 kilometrů vzdáleném Náchodě může být předzvěstí špatných zpráv. Bojí se omezování péče v trutnovské nemocnici. Kraj coby zřizovatel to opakovaně odmítá. Přesto se na to senioři zeptali znovu, ministra.

Ten odmítl kritizovat nastartovaný rozvoj náchodského špitálu. „Je dobře, že bude poskytovat dobrou péči, bude mít kvalitní zázemí. Je jasné, že kraj míří na to, že tamní nemocnice bude velká a bude mít hodně pacientů, ale podle mě i trutnovská nemocnice bude nadále fungovat,“ prohlásil Adam Vojtěch.

Obavy jsou podle něj zbytečné i proto, že zdravotnictví v hradeckém kraji nemá přebytek špitálů.

Náchodská nemocnice je největší v rámci krajského zdravotnického holdingu. Navíc pod ni patří pracoviště v Rychnově nad Kněžnou, Broumově, Jaroměři a Novém Městě nad Metují.



Trutnovská nemocnice sídlí ve druhém největším městě hradeckého kraje a využívají ji pacienti z velké části Krkonoš.

Na rozdíl od některých jiných regionů v České republice. „Když je někde šest nemocnic v okrese, je jasné, že není dlouhodobě udržitelné, aby všechny měly lékaře a byly vybavené. V hradeckém kraji je to něco jiného, nemocnice jsou tady rozmístěné celkem rovnoměrně,“ chválil ministr.

Trutnovský špitál je podle něj v regionu klíčový. „Nikdy asi nebude poskytovat obrovské specializované služby, ale základní by v něm měly být dostupné,“ upřesnil. Výhodou pro pacienty v kraji je podle něj i velká Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která poskytuje péči napříč všemi obory, včetně specializované.

Vyhlídky do budoucna mají špitály v okresních městech podle Adam Vojtěcha dobrou. Počítá s nimi totiž ve své dlouhodobé zdra votnické koncepci. „Chceme, aby v každém okrese byla jedna nemocnice, která bude mít urgentní příjem a bude zajišťovat akutní péči. V Česku by jich mělo být asi 83,“ naznačil ministr.

Věří, že se povede vyřešit také aktuální český problém s nedostatkem zdravotních sester. Jejich razantní úbytek se totiž projevuje prakticky ve všech nemocnicích.

V posledních dvou letech se ale podle statistik odchod sester ze zdravotnictví zastavil. „Zatímco v minulých letech byl v řádu stovek ročně, teď poprvé vidíme, že to číslo stagnuje, čili sestry přestaly odcházet,“ oznámil.

Připouští, že počty sester je nutné výrazně navýšit. Zdra- votnictví potřebuje získat nové, mladé lidi. „Co je pozitivní, je světlo na konci tunelu, který doufám nebude dlouhý, že se zvyšuje zájem o studium na zdravotnických školách,“ upozornil.

V hradeckém kraji jsou dvě střední zdravotnické školy (v Hradci Králové a Trutnově), a obě mají v posledních letech velmi vysoké počty studentů. Právě stoupající zájem o studium zdravotnických škol je podle ministra Vojtěcha předpokladem, že se situace bude zlepšovat. „Pokud lidé vystudují zdrávku, předpokládám, že budou pracovat v českém zdravotnictví. Myslím, že i platově se v něm situace v poslední době zlepšuje,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.