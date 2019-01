Orlické hory - Nejen kvůli počasí kolabuje doprava v Orlických horách. Místní si stěžují na návštěvníky parkující tam, kde nemají. Ohrožují přírodu i bezpečnost ostatních. Pomoci mají nová záchytná parkoviště a kyvadlová autobusová doprava.

Tisíce návštěvníků v zimní sezoně míří do Orlických hor. Zatímco vlekaře a hoteliéry vysoká návštěvnost těší, ostatní už takovou radost nemají. Neukáznění řidiči opakovaně porušují zákazy stání, zvlášť v blízkosti Masarykovy chaty v Deštném, kde pak kolabuje doprava. Aniž si to uvědomují, ohrožují přitom i životy ostatních.

„Auta, která postaví kdekoliv mimo povolená místa, neumožní průjezd v obou směrech a tím zcela paralyzují provoz na silnici. To je nepřípustné i z hlediska zajištění průjezdu složek integrovaného záchranného systému, osobní a autobusové dopravy i zásobování. Průjezdnost této komunikace mezi Deštným a Orlickým Záhořím je proto opět jednou z priorit, na kterou se hlídky v zimní sezóně v Orlických horách zaměří,“ uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.

Problém představuje především velké množství vyznavačů běžeckého lyžování, kteří z různých míst nastupují na lyžařskou magistrálu a auta odstavují, kam je napadne. Situaci by mohl zlepšit projekt autobusové kyvadlové dopravy, který plánují město Rokytnice v Orlických horách a obce Deštné v Orlických horách a Orlické Záhoří.

Tři záchytná parkoviště a kyvadlová autobusová doprava

„Smyslem je, aby nám auta nejezdila na hřeben a nedrancovala Orlické hory,“ upozornil rokytnický starosta Petr Hudousek.

Zástupci kraje prý již přislíbili, že k záměru bude svoláno jednání.

„My jako obce do toho jdeme s tím, že by pro východní, severní a západní část Orlických hor měla vzniknout zhruba tři záchytná parkoviště pro běžkaře. My budeme hledat místo určitě v prostoru Horní Rokytnice. Představa je taková, že na záchytné parkoviště přijede běžkař, tam zanechá vozidlo a nasedne na autobus. Ten bude v zimní sezoně o víkendech kyvadlově jezdit po trase Rokytnice – Mezivrší – Orlické Záhoří – Šerlich – Deštné, sám si vybere, kde bude chtít vystoupit, jakou trasu si zvolí pro svůj výlet. Úkolem nás nebo někoho z dalších partnerů bude, aby se mohl dostat zpátky. Upravená běžecká trasa by tedy měla končit v blízkosti záchytného parkoviště, kde parkuje,“ vysvětlil Petr Hudousek.

„Letošní sezonu ještě musíme přežít, ale má se ještě opravovat silnice přes Mezivrší. Projekt by se měl spustit zároveň s tím, až bude rekonstrukce hotová. Považujeme to za nejrozumnější řešení,“ dodal Petr Hudousek.

Řidiči jsou nepoučitelní

Také letos již policisté řešili na Šerlichu přestupky neukázněných řidičů.

„Dozor budou provádět každý víkend a situaci monitorovat i přes všední dny. Od února, kdy začínají jarní prázdniny, bude situace opět jiná, a to i na Šerlichu, kde předpokládáme větší počet návštěvníků i ve všední dny. Stejně tak monitorujeme situaci v Deštném v Orlických horách, kde rovněž někteří řidiči parkují tam, kde nemají povolení. Všechny tyto situace řešíme dle potřeby či oznámení na místě,“ informovala policejní mluvčí.