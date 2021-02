Nová informační linka pomůže deváťákům s výběrem školy

Kraj zřídil informační linku pro deváťáky základních škol a jejich rodiče, kteří nejsou rozhodnuti ve výběru studia na střední škole. Pro pomoc s orientací ve studijních oborech jednotlivých škol, které kraj zřizuje, mohou využít krajskou linku s číslem 702 209 346, a to každý všední den od 8 do 16 hodin. Fungovat bude do konce února.

Děti a roušky. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jakub Omelka

„Nabídka středních škol je v našem kraji veliká, od klasických gymnázií přes střední odborné školy po střední odborná učiliště. Deváťákům a jejich rodičům, kteří se dosud nerozhodli, kam podat přihlášku, nabízíme pomoc s výběrem střední školy. Zřídili jsme telefonní linku, na které pracovník z odboru školství odpoví na dotazy týkající se dalšího studia a pomůže s výběrem vhodné školy,“ sdělil náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek odpovědný za krajské školství. Přehled krajských škol obsahuje brožura Oborovník aneb Kam na střední? OBRAZEM: Zamrzlý Stříbrný rybník v Hradci oblehli milovníci bruslení Přečíst článek › Pro lepší informovanost žáků devátých ročníků a jejich rodičů Královéhradecký kraj již začátkem září loňského roku distribuoval na všechny základní školy v regionu 5200 kusů brožur s názvem Oborovník aneb Kam na střední? Jedná se o ucelený přehled krajských škol a oborů vzdělání, které nabízejí školy zřizované Královéhradeckým krajem pro příští školní rok. Informační linka má sloužit pro doplnění těchto informací. Oborovník je i ke stažení na webové stránce. Pro první kolo přijímacího řízení platí odevzdání přihlášek do 1. března 2021.