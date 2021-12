Hlavním důvodem podání odvolání proti stavebnímu povolení nebyla dálnice samotná, ale to, jak mělo Ředitelství silnic a dálnic v plánu zajistit dopravu těžké stavební techniky a nákladních aut ke staveništi a zpět.

"Nechceme nijak bránit nebo blokovat výstavbu dálnice D35, ale požadujeme opravu poškozených částí dopravní infrastruktury v naší obci, která je nyní téměř nově vybudovaná," napsal v podaném rozkladu starosta Sadové Dušan Jedlička.

Projeďte se po úseku D35 Hořice - Sadová virtuálně už nyní:

Zdroj: Youtube

Příjezd ke stavbě měl totiž v obou vesnicích vést přes obytnou zónu, jejíž komunikace nejsou na průjezd stavební techniky konstruované a po ukončení stavby by tak byly úplně poničené. Obce tedy žádaly, aby byl příjezd stavební techniky veden jinudy a zároveň aby byly místní silnice po skončení stavby vráceny do původního stavu.

Psali jsme dříve:

Stavba D35 z Hořic do Sadové bude mít další zpoždění. Dvě obce podaly odvolání

O začátku přitom obě obce daly jasně najevo, že proti nově vznikající dálnici D35 nic nemají. Především Sadové se totiž po jejím dokončení výrazně uleví od frekventované dopravy, která na současné I/16 denně proudí mezi Jičínem a Hradcem Králové. "Zasedneme se ŘSD ke 'kulatému' stolu na jejich výzvu a třeba se dlouhodobě řešený problém, na který jsme dali rozklad, dotáhne do zdárného konce," okomentoval odvolání Krátký.

Našel se oboustranně výhodný kompromis

O tom, že byla jednání úspěšná, momentálně svědčí vyhláška, která visí na úřední desce ministerstva dopravy. "Řízení je zastaveno dnem doručení zpětvzetí podaných rozkladů 3. prosince. Datum doručení zpětvzetí odvolání má účinky zastavení řízení," uvedl ředitel odboru infrastruktury a územního plánu Josef Kubovský.

Podle Aleše Krátkého se nakonec podařilo mezi návrhy obou stran najít oboustranně výhodný kompromis. "Po jednání s ŘSD jsem se domluvili, že cesta ke staveništi povede druhou stranou, tudíž se nedotkne obytné zóny, jak jsme se obávali. Proto jsme se rozhodli odvolání stáhnout," vysvětlil.

Na nezprovozněném úseku dálnice D35 boural řidič ze stavební firmy, je zraněný

Jakmile po zastavení odvolacího řízení nabyde stavební povolení právní moci, může ŘSD pokračovat v plánování. Podle aktuálních informací nadále platí, že by v roce 2022 mělo být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a o rok později by se mohlo poprvé kopnout do země. Pokud půjde nadále vše hladce, mohla by se první auta projet po nové dálnici za více než 3 miliardy korun v roce 2026.