Poté, co krajský úřad v pondělí zamítl odvolání Petra Holubce proti vydanému územnímu rozhodnutí, má stavba zelenou. ŘSD plánuje zahájit výstavbu v roce 2025 a dokončit v roce 2028. Dominantními prvky, které zaberou největší plochu dálniční stavby, budou obrovský most přes údolí řeky Labe v blízkosti barokního hospitálu Kuks a dlouhý tunel na Výšince. Most, který vyroste u Kuksu, bude vyšší a delší než Nuselský most v Praze. Bude vysoký 46 metrů a dlouhý 712 metrů.

"Výška mostu bude začínat na 4,5 metrech a končit na 46 metrech," upřesnil Michal Doubek, investiční referent z krajské Správy ŘSD v Hradci Králové. Pro srovnání: Nuselský most v Praze je dlouhý 485 metrů a vysoký 42,5 metru. Most překračuje Labe v dostatečné vzdálenosti od barokního areálu v Kuksu a nenarušuje okolí památky.

Na trase dálnice z Jaroměře do Trutnova ŘSD postaví 24 mostů o celkové délce 2,5 km, k tomu jeden podchod a jeden ekodukt - speciální mostní objekt určený pro zachování migračních tras živočichů.

Tunel na Výšince

Další výraznou dálniční stavbou bude tunel se dvěma samostatnými tunelovými otvory na každé straně dálnice. Vznikne v lese, zhruba čtvrt kilometru za motorestem Na Výšince, v místě Kamenný vrch. Levý tubus bude dlouhý 780 metrů, pravý 756 metrů. V tunelu se budou nacházet dvě tunelové propojky, které mají funkci únikové cesty. Před vjezdem do tunelu směrem od Trutnova vznikne provozně-technický objekt, který zajistit bezpečný provoz v tunelu. Za tunelem bude dálnice vybavena oboustrannou protihlukovou stěnou výšky až 6 metrů.

"Tunely se budou razit podle zásad Nové rakouské tunelovací metody. Stejnou metodu použijeme při budování tunelů u Trutnova," řekl Doubek.

Na dálničním úseku z Trutnova-Stříteže k polským hranicím do Královce ŘSD vybuduje tunely v Poříčí pod Poříčským hřbetem a za Trutnovem směrem na Zlatou Olešnici. Tunely v Poříčí budou dlouhé 540 a 576 metrů, před Zlatou Olešnicí shodně oba 492 metrů. ŘSD by chtělo zahájit stavbu z Královce ještě letos. Na konci roku 2022 zahájilo výběrové řízení na dodavatele stavby za 13 miliard korun. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoven 17. březen. V průběhu letošního roku chce ŘSD získat všechna stavební povolení.

Podle Doubka půjde z hlediska výstavby o nejsložitější úseky dálnice D11 mezi Prahou a hranicemi s Polskem. "Oba dálniční úseky budou náročné na výstavbu kvůli poloze v podhorské, kopcovité krajině. Není to rovina jako kolem Hradce Králové, kde je mostů menší počet," dodal.

Od Jaroměře do Trutnova postaví ŘSD 24 mostů, z Trutnova do Královce 28. Nejdelší bude v Trutnově v městské části Poříčí. Bude dlouhý 713 metrů a vysoký 30 metrů. Most mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi přes údolí říčky Ličná bude dlouhý 670 metrů a vysoký 47 metrů. Další mohutný most vznikne mezi Bernarticemi a Lamperticemi, bude vysoký 42 metrů a dlouhý 350 metrů.

Jedno odvolání zablokovalo na rok přípravy stavby

Obce Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Hajnice, přes jejichž území dálnice z Jaroměře do Trutnova povede, sice podaly v březnu 2021 v územním řízení námitky proti stavbě dálnice, a měly po vydání územního rozhodnutí v listopadu 2021 možnost podat odvolání, k tomuto kroku ale nepřistoupily. Nechtěly blokovat stavbu.

"Stavba dálnice je opravdu důležitá, proto jsme nezvolili způsob odvolání proti územnímu rozhodnutí, ale návrat k jednacímu stolu a řešení situace s ŘSD a případně krajem. Je patrná snaha dohodnout se a vyjednat řešení," uvedl starosta Choustníkova Hradiště Jan Vogl.

"Někdo dálnici uvítá, hlavně ten, kdo jezdí autem, někdo ne. Hluk bude slyšet, ale věřím tomu, že pokud by s tím vznikl problém, bude možné to řešit. Nejhorší to bude, až Poláci otevřou dálnici, to bude tanec," řekl starosta Hajnice Petr Červený. Obec sice podávala námitku v průběhu územního řízení kvůli hluku, po vydání územního rozhodnutí se ale neodvolávala. "Sázím na to, že lidi, kteří projekt zpracovávali, to dělali zodpovědně," vysvětlil Červený.

Situaci zkomplikovalo jediné odvolání, které podal 23. prosince 2021 majitel pozemků v Hajnici Petr Holubec. Vadilo mu mimo jiné navržené řešení protihlukových stěn a cest pro techniku zemědělců, napadl i procesní pochybení při územním řízení.

Kvůli tomu se přípravy zablokovaly na více než rok. V pondělí 20. února krajský úřad Holubcovo odvolání zamítl, což znamená, že územní rozhodnutí bude pravomocné a stavba dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem má zelenou.

„Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu D11 1108 Jaroměř - Trutnov a územní rozhodnutí tak nabude právní moci. ŘSD má na 19,6 kilometru dlouhou stavbu zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení a připraveny potřebné podklady pro bezodkladné zahájení majetkoprávní činnosti,“ oznámil generální ředitel ŘSD Radek Mátl v pondělí.

