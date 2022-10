„Obří trpaslík bude mít již na zimu čepici a případné zastavení dodávek plynu z východu ho v žádném případě nerozhodí,“ vtipkují členové spolku. Šéf spolku František Kozel Deníku potvrdil, že by příští týden mohli poslední díl trpaslíka přesouvat do Hořic.

Téměř na den přesně před sedmadvaceti lety banda nadšenců, která si v roce 1994 stanovila cíl postavit obřího pískovcového trpaslíka, poprvé slavnostně kopla do země na pahorku nad Hořicemi. Bylo 13. října, 13.13 hodin. Jako heslo akce si občanské sdružení dalo slib Za ještě větší srandu v Čechách. A pak bylo dlouhé roky ticho. Myšlenky na Obřího trpaslíka se ale hořičtí nadšenci nevzdávali a na světlo světa ji znovu vytáhli v roce 2003. Začali plánovat a podle návrhu figurálního sochaře Kurta Gebauera vznikly první modely.

Projekt se naplno rozjel v roce 2017. Finančně je postavený na penězích od soukromých dárců, každý koupil trpaslíkovi jeden kámen v cenovém rozmezí od 10 do 70 tisíc korun.

Čepici, která nyní vzniká v dubeneckém kamenolomu, Obřímu trpaslíkovi koupila Nadace PPF dokonce za 600 tisíc korun. Podle Kozla vzniká z mimořádně velkého bloku kamene, které se již běžně v lomech nelámou. Na vytažení bloku ze stěny lomu musel přijet speciální jeřáb o nosnosti 250 tun. Pískovcová čepice o objemu přes osm metrů krychlových bude největším kamenem trpaslíka a zároveň nejdražším kusem.

Odhalení až na jaře

Podle Kozla by měla být hotová do konce října, datum převozu upřesní spolek podle počasí, sjízdnosti cesty k lomu a dostupnosti nutné techniky. Slavnostní odhalení se ale uskuteční až na jaře.

Obří trpaslík nad Hořicemi by měl po dokončení měřit 11 metrů na výšku a vážit okolo 200 tun. Celkem se bude skládat ze 48 kusů pískovce. Stane se tak největším zahradním trpaslíkem na světě. Porazí dosud stříbrného a v Česku největšího zahradního trpaslíka v Ústí nad Labem, který v ústecké zoologické zahradě leží od roku 2004 a měří 3,5 metru.

„Okolí trpaslíka je v tuto chvíli stavba, bude nutné provést úpravy terénu podle projektu, který zatím není dokončený. Na jaře Obřího trpaslíka představíme veřejnosti v plné kráse,“ dodává Kozel.

Za pět let trvající stavbu Obřího trpaslíka se mnohé změnilo, mimo jiné také motto spolku. „Vzhledem k tomu, že (podle názoru spolku) máme srandy v Čechách už až dost, bylo zvoleno heslo nové. Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa,“ komentuje současnou situaci spolek. Členové věří, že monumentalita Obřího trpaslíka přitáhne do Hořic návštěvníky, kteří by je jinak možná pouze minuli.

„Věříme, že v průběhu stavby oslovíme řadu dalších lidí z jiných měst i z jiných generací, kteří se dokážou i v současné době nadchnout pro myšlenku vzniklou v zápalu počátku devadesátých let. Tenkrát jsme začali věřit, že my, ve světě trpaslíci, se neztratíme, když budeme obří. A tato nadsázka inspirovaná trpaslíky Kurta Gebauera se nám zdá být nejen aktuální, ale s nadsázkou i věčná,“ dodávají.