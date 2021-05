"Naočkovaná jsem, mám už obě dávky. Ještě, než na mě přišla řada, prodělala jsem covid hned dvakrát, na podzim a pak začátkem roku," říká pětasedmdesátiletá Anna z Hradce Králové. Z očkování ani vedlejších účinků vakcíny obavy neměla. "Nebála jsem se. Pár lidí v mém okolí ale strach z očkování řešilo. Vím, že se hlavně kolem vakcíny Astra Zeneca šířily různé fámy, já jsem racionální člověk a na takové řeči jedna paní povídala nevěří," dodává.

Podle informací krajského úřadu bylo v Královéhradeckém kraji aktuálně proočkováno už 126 tisíc dávek. Druhou dávku vakcíny dostalo prozatím 53 tisíc lidí. Měsíční kapacita očkovacích center v kraji je 190 tisíc dávek, za čtyři měsíce, co vakcinace běží, však přišlo do regionu jen 182 tisíc vakcín.

"Doteď očkovali asi 172 tisíc dávek. Díky tomu se náš kraj v počtu očkovaných na tisíc obyvatel řadí mezi tři nejvíce proočkované regiony. Očkujeme veškeré množství dodaných vakcín, které k nám v týdenních intervalech proudí,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Aktuálně se očkuje na čtrnácti místech - v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Hořicích, Dvoře Králové nad Labem, Jaroměři, Broumově a ve Vrchlabí. Dohromady jsou pracovníci očkovacích center schopní měsíčně aplikovat až 140 tisíc dávek. Navíc očkuje i 206 praktických lékařů, kteří dokážou naočkovat až 50 tisíc dávek měsíčně.

Další očkovací místo by mělo vzniknout v Novém Bydžově. „V krajské očkovací strategii počítáme s očkovacím místem také v nemocnici v Novém Bydžově, které zřídíme, pokud nebude kapacita očkování v ordinacích místních praktiků stačit. Platí ale dohoda, že praktici chtějí své pacienty očkovat sami a my jsme za tuto spolupráci velice vděční, protože díky tomu je možné lidem očkování co nejvíce přiblížit a udělat dostupnějším,“ vysvětlil hejtman.

Minulý týden přišlo do Královéhradeckého kraje dohromady téměř 24 tisíc dávek vakcín (21 060 od Pfizeru, 2 300 od Moderny a 600 od Johnson & Johnson). Oproti březnu narostly za uplynulý měsíc týdenní dodávky vakcín v průměru o téměř 10 tisíc.

Podle hejtmana Červíčka vázne očkování u praktických lékařů na nedostatku vhodných vakcín. Praktikům jdou totiž dodávány pouze vakcíny, které jsou vhodné pro očkování v ordinacích. Přesto však už zvládli proočkovat téměř 24 tisíc dávek. V Královéhradeckém kraji praktici očkují vakcínami Astra Zeneca, Moderna a Johnson & Johnson.

Šíření covidu v Královéhradeckém kraji od poloviny března ustupuje. Za poslední týden přibylo jen 315 nových případů nákazy, což je zásadní rozdíl oproti přelomu února a března, kdy počet nově nakažených v kraji dosahoval týdně v průměru pěti tisíc.

„Počty nově odhalených případů a pravidelné testování ve školách ukazují, že epidemie skutečně už třetí týden v řadě slábne. V průměru u nás každý týden přibyde zhruba 300 nových případů, díky čemuž je Královéhradecký kraj jeden z nejméně zatížených regionů ČR,“ uzavírá hejtman Červíček.