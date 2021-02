„Chci všechny ujistit, že jsme nepřestali očkovat. Z důvodu krácení týdenních dodávek vakcíny jsme ale museli na následující dva týdny zpomalit očkování nových zájemců. Je nezbytné, aby ti, co už byli očkováni, dostali druhou dávku,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček (ODS).

Druhou dávku dostalo v kraji zhruba dva tisíce lidí. Během února je proto potřeba přeočkovat dalších asi 10 tisíc lidí druhou dávkou. První dávku by mělo v únoru dostat pouze asi osm tisíc lidí.

„Chci proto všechny požádat o trpělivost a pochopení. Děláme vše pro to, abychom mohli očkovat co nejvíce zájemců, v první řadě je ale nezbytné, aby vakcínu dostali ti nejohroženější z nás a ti, co dostali už první dávku,“ doplnil hejtman.

V Královéhradeckém kraji se aktuálně očkuje na sedmi místech - v nemocnicích v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad Kněžnou a také ve Vrchlabí. V současné době se na očkování mohou registrovat pouze osoby starší 80 let a zdravotníci. Výrazná změna k lepšímu by měla nastat ve druhém čtvrtletí roku. Stát by měl disponovat milionovými počty dávek vakcíny a hejtmanství předpokládá, že na Královéhradecký kraj připadne minimálně 100 tisíc dávek vakcín měsíčně. Pro porovnání, na celé první čtvrtletí má hradecký kraj prozatím přislíbeno 62 tisíc dávek.