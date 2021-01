Zatímco minulý týden dostal Královéhradecký kraj téměř šest tisíc dávek vakcín, v dalších třech týdnech přijde od firmy Pfizer do kraje vždy jen asi tři a půl tisíce vakcín.

Očkovaní na Covid-19 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové | Foto: Deník / Michal Fanta

Podle hejtmana Martina Červíčka (ODS) v kraji není dostatek vakcín a rozhodně se tak nepodaří proočkovat seniory 80+ v prvním čtvrtletí. Dobrou zprávou naopak je, že do Královéhradeckého kraje má brzy dorazit i vakcína od firmy Moderna. „Tím trochu ty výpadky nahradíme, stejně ale zpomalíme,“ přiznal Červíček. Prvních 700 vakcín od Moderny by do kraje mělo dorazit v druhé polovině tohoto týdne. Další týden má přijít 1400 dávek vakcíny, v druhém únorovém týdnu pak 4600.