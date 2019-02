Královéhradecko - Odbory řidičů autobusů chtějí u soudu a antimonopolního úřadu zastavit pětimiliardový tendr Královéhradeckého kraje na zajištění autobusové dopravy na roky 2017 až 2026. Podmínky tendru postavené na co nejnižší nabídnuté ceně totiž podle odborů povedou ke stagnaci mezd řidičů a jejich platové diskriminaci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Hradecké hejtmanství výtky odmítlo a odvolává se na stejný postup jako je v Ústeckém kraji. S ním ale autobusáci řeší stejný problém. Žádného jiného kraje včetně Pardubického se protesty odborářů netýkají. Za odboráře se navíc postavila nejen celostátní centrála odborových svazů ČMKOS, ale i šéf Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

„Kraj chce zastropovat mzdy řidičů a pouze říká, kolik více už si nemohou vydělat. Tím ovlivní životy nás všech na dalších 10 let dopředu, a to bez ohledu na to, kdo tuto službu bude vykonávat. Už dnes jsou nejsilnější skupinou řidičů lidé s věkovým průměrem okolo 50 – 60 let a noví mladí, kteří by je mohli nahradit, se do této práce rozhodně nehrnou," uvedl předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka. BusLine je jedním z největších dopravců ve východních Čechách.

Zadávací podmínky tendru totiž podle odborů zakonzervují nynější úroveň odměňování řidičů, která se pohybuje v průměru mezi 75 až 78 Kč na na hodinu. Bez přesčasů a různých příplatků si tak řidiči v průměru vydělávají kolem 12 500 korun měsíčně.

Hejtmanství v reakci tvrdí, že je připravené jednat s odbory dopravců, schůzka s nimi je svolána na 8. prosince. O ní však Kuchynka slyšel poprvé od redaktora Deníku.

„Veřejnou zakázku ovšem kraj zastavit nehodlá. Učiní tak pouze v případě, že mu to bude nařízeno odpovědným orgánem, tedy buď soudem, nebo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže," uvedl kraj v prohlášení. Odmítá rovněž odpovědnost za výši mezd, ta má prý vzejít z kolektivního vyjednávání zaměstnavatele a zaměstnanců.

„To, že se první známky nevole odborářů objevily až po vypsání zakázky, bereme jako součást nátlaku na ovlivnění průběhu zakázky," dodala mluvčí kraje Martina Götzová.

Řidiči z celé republiky si dlouhodobě stěžují na nízké mzdy a požadují, aby byla ve výběrových řízeních, která na provoz autobusových linek vypisují kraje, stanovena minimální mzda pro řidiče. Vlnu protestů řidičů zahájila v říjnu tzv. Jablonecká výzva.

Podle šéfa Asociace krajů Michala Haška si řešení nízkých platů šoférů jezdících na linkách objednaných kraji vyžádá změnu zákona o veřejných zakázkách.