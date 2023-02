Zjednodušit cestu opuštěných dětí k náhradním rodičům nebo zajistit jejich kvalitní a bezpečnou výchovu či zázemí – to jsou jen některé z cílů nového projektu Královéhradeckého kraje. Do dvou let se má v kraji postupně zlepšovat systém náhradní rodinné péče a péče o děti bez rodiny. Projekt počítá s rozpočtem přes 20,5 milionu korun, přičemž 90 procent nákladů zajistí dotace z evropských fondů.