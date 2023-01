Osvobozující verdikt naopak potěšil poslance za hnutí ANO Jiřího Maška. „Rozhodnutí soudu vítám, protože pan Babiš byl dlouhou dobu v pozici obviněného, poté obžalovaného. Opakovaně se ten případ vytahoval před komunálními, parlamentními a teď prezidentskými volbami. Je to 15 let stará záležitost, která by se tímto způsobem neřešila, kdyby pan Babiš nevstoupil do politiky a nezaujal v ní tak významné místo,“ poznamenal poslanec zvolený v Královéhradeckém kraji a bývalý ředitel krajské záchranky.

Kauza Čapí hnízdo končí, uvedl Babiš. Za slova o politickém procesu se omluvil

Verdikt soudu pak překvapil primátorku Hradce Králové Pavlínu Springerovou (Hradecký demokratický klub). „Rozhodnutí o osvobození je třeba respektovat, stejně jako by bylo potřeba respektovat opačné rozhodnutí. Pro mě samotné odsouzení nebo neodsouzení nic nemění na tom, co si myslím o politice Andreje Babiše, která je prostě založená na soukromém zájmu,“ konstatovala primátorka.

Hradeckou političku a politoložku zaráží to, jak Andrej Babiš kauzu Čapí hnízdo komentuje. „Ještě včera to všechno byla politická kauza a objednávka a dneska je to důkaz svobodné justice. Je to pořád takový babišizmus,“ dodala Springerová.