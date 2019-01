Česká Třebová - "Hrníčkový plot" je novou atrakcí města. Za jeho vznikem je zbytečné hledat nějaký záměr, vznikl totiž díky epizodě s rozbitým hrníčkem, který bylo Martě Kulhavé líto vyhodit.

"Hrníčkový plot" v České Třebové. | Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

Tak skončil na plotě. Dnes jich na něm visí už asi tři sta… a bylo jich i víc. „Kdo chce, může si hrníček vzít, když je kloudný a hodí se mu do servisu, a zase přinést jiný," říká Marta Kulhavá, jejíž dům v parku na Zámostí ozdobený plot lemuje. Jednou tudy prý šla paní, původem z Brna, na hřbitov. A za týden přijela znovu – s taškou hrnků. Zatímco někdo se k domu u Třebovky chodí pokochat, desítky hrníčků už vandalové naházeli do řeky. Ty, co zůstaly, i ty nové teď hlídá Matěj Kulhavý.