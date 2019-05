Kdo se v těchto dnech vydá po silnici z Hradce Králové na Kostelec nad Orlicí, měl by se obrnit trpělivostí. „Tak stojím až v Častolovicích u nádraží a zdaleka nejsem poslední,“ svěřil se v pondělí Jiří Doležal na facebookových stránkách mapujících dopravní situaci ve východních Čechách.

V pondělí se totiž částečně uzavřela okružní křižovatka v sousedních Česticích. Kvůli opravě silnice a položení nového živičného krytu se tu bude popojíždět kyvadlově po volné části křižovatky až do 9. června. Od 10. června se pak uzavře jižní část křižovatky a auta se přesunou na druhou, již opravenou část, kde bude provoz opět řízen kyvadlově. Výjezd na Borohrádek se pak zcela uzavře, a to až do 7. července. A v okolí Borohrádku to není jediné dopravní omezení.¨

Práce na kruhovém objezdu v Dobrušce

Kyvadlově v jednom jízdním pruhu se do 7. července popojíždí také na frekventované a v současné době frézované silnici mezi Ještěticemi a Solnicí. A další zdržení na hlavním tahu z Rychnova na Náchod čeká v Dobrušce, kde je uzavřena polovina křižovatky v části blíže k centru.

V místě vznikne nový kruhový objezd, od kterého si město slibuje, že bude křižovatka bezpečnější.

„První etapa by měla skončit v červnu a 3. července by měla začít druhá etapa výstavby kruhového objezdu. Plánuje se uzavření druhé poloviny křižovatky směrem do hor a tím pádem i výjezdu na Ohnišov, Nové Město nad Metují a Deštnou. V současné době je tam doprava řízena kyvadlově světelnou signalizací či regulovčíky,“ sdělil mluvčí dobrušské radnice Leoš Dragúň.

Auta budou muset po objízdných trasách.

Další omezení při cestě do hor

Kvůli budování obchvatu se pak popojíždí na semafory mezi Dobruškou a Opočnem a lidé cestující do Orlických hor by měli počítat s uzavírkami v Říčkách a ve směru z Říček na Orlické Záhoří.

Uzavírky jsou v současné době například také v Týništi nad Orlicí při výjezdu z kruhového objezdu do centra či mezi Přepychami a Záhornicí.

Komplikace čekejte i na Hradecku

O víkendu odstartovaly práce na mostu U Soutoku v Hradci Králové, které potrvají až do října. V první fázi je uzavřen pravý pruh ve směru od Pardubic či hradeckého nádraží k fakultní nemocnici. Tak by to mělo zůstat šest týdnů. Protože se jedná o nejfrekventovanější úsek hradeckého Gočárova okruhu, nikoho příliš nepřekvapilo, že se na místě hned v pondělí začaly tvořit kolony. V odpolední špičce můžete na místě strávit až desítky minut.

S dopravními omezeními počítejte i ve Smiřicích. Rekonstrukci průtahu městem stále komplikuje uzavřený most přes Mlýnský potok. Dostat se do centra je nyní velký problém. Z druhé strany města, směrem od Smržova, jsou semafory na rozkopané křižovatce na Černožice. Jediná cesta bez omezení do centra vede přes sídliště kolem mateřské školy, kde město pro změnu opravuje chodníky.

Dopravní omezení

- mezi Dobruškou a Opočnem řízena doprava kyvadlově do 30. 6.

- u benzinky v Dobrušce uzavřena první část křižovatky do 3. 7., poté se uzavře druhá část křižovatky s výjezdy do hor

- do 7. 7. částečná uzavírka a kyvadlová doprava mezi Solnicí a Ještěticemi

- od 10. 6. se zcela uzavře s druhou částí kruhového objezdu v Česticích výjezd na Borohrádek

- až do října potrvá omezení na hradeckém mostu U Soutoku, vždy bude uzavřen jeden pruh