Východní Čechy - Přehled zajímavých akcí, které se konají 26. a 27. dubna v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

Svitavsko - Lázeňská sezona i bez léčivých pramenů

Litomyšl – Není třeba hledat termální prameny, na otevření lázeňské sezony mohou zavítat lidé do Litomyšle. Město proslavené hudbou bylo v roce 2012 vyhlášeno prvními českými lázněmi ducha. Návštěvníci se při zahájení 3. litomyšlské lázeňské sezony mohou o víkendu těšit na divadlo, koncerty, výstavy, soutěže, dílny a další.

Dolní Újezd - Tradiční stavění májky se uskuteční tuto sobotu. V 16.30 hodin začne stavění máje pro děti. O půl hodiny později vyrazí průvod z křižovatky u Koruny a zamíří do parku Na Rovince kde bude v 17.30 hodin májka vztyčena. Následovat budou soutěže o nejsilnějšího sedláka a Májový skok, což je tradiční tanec v Dolním Újezdu, při kterém se chlapci snaží uchvátit srdce děvčat. Od 19 hodin vystoupí kapela Lukáše Rothscheina a kapela Reflex. V půl desáté vypukne Ohnivá show, po které bude následovat volná zábava.

Svitavy – Sobotní program akce Brány památek dokořán je zaměřen nejen na poznávání památek a přírody, ale nabízí také možnost protáhnout své tělo a strávit pěkné chvíle s rodinou a přáteli. Sestaven je tak, aby vyhovoval cyklistům i pěším turistům. Start bude u sportovní haly Na Střelnici od 9.30 hodin. Pěší i cyklotrasa směřuje k Památníku včelích matek a následně do obce Kukle. V Koclířově bude otevřen opravený farní kostel, dále lze navštívit poutní areál Českomoravské Tatiny. V Opatově bude otevřen kostel sv. Jana Nepomuckého, v Opatovci můžete navštívit kostel Narození Panny Marie a v Dětřichově kostel sv. Petra a Pavla s nově opravenou hřbitovní branou. Ve 13 hodin proběhne slavnostní otevření Památníku včelích matek. Ten připomíná téměř zapomenutou včelařskou tradici v regionu. Od 13 do 14 hodin se děti budou moci seznámit zážitkovou formou se životem včel. Několik stanovišť s úkoly bude příjemným zpestřením na závěrečném úseku pěší túry. V Kuklích se bude konat ve 14 hodin slavnostní otevření Obecního společenského centra.

Polička – Vernisáž výstavy, která zavede návštěvníky do kresleného světa Jiřího Trnky, se koná v sobotu 26. dubna ve 14 hodin v sálech Městské galerie na Palackého náměstí v Poličce. Výstava, jež potrvá až do 31. srpna, patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje na předešlé expozice Adolfa Borna a Jiřího Šalamouna.Letos bude tedy představena tvorba českého ilustrátora a tvůrce Jiřího Trnky, autora sedmi kreslených a dvaceti loutkových filmů. Pod citlivými doteky jeho ruky prožívají nehybné figurky své osudy, lidská dramata, příběhy o lásce.Jeho filmy vyvolávaly polemiky na domácí scéně i na zahraničních filmových festivalech, odnášely si však mnohá ocenění a uznání.Jako grafik a ilustrátor doprovodil svými obrázky více než sto knih. Kdo by neznal například Hrubínův Špalíček veršů a pohádek, Andersenovy Pohádky, Werichovo Fimfárum, Karafiátovy Broučky či Trnkovu Zahradu?Vedle českých i světových pohádek ilustracemi doplnil poetičnost básnických děl Vítězslava Nezvala (Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti) či Jaroslava Seiferta (Maminka), s nimiž ho spojovalo osobní přátelství. Návštěvníci nahlédnou do tajemného světa pohádek plných obrázků světově uznávaného umělce.

Orlickoústecko - Rallye Šmídl pro rodinné posádky

Žamberk – Třetí ročník amatérské automobilové orientační soutěže Rallye Šmídl, určené rodinným týmům a automobilovým nadšencům, odstartuje v sobotu po 9. hodině z žamberského náměstí gen. Knopa. Přihlášeno je 50 posádek. Pro veřejnost je připraven bohatý program, kterému bude v sobotu od 14 hodin patřit areál firmy Šmídl. Program bude pokračovat v neděli od 14 hodin na dopravním hřišti v Žamberku, kde budou připraveny soutěže a zábava pro rodiny s dětmi. Odměnou pro děti za splnění úkolů budou vstupenky do kina pro celou rodinu na film Turbo.

Chrudimsko - Selské trhy nabídnou, co chybí na zahrádce

Hlinsko – Ode dneška do soboty můžete navštívit v hlineckém Betlémě před Orlovnou Selské trhy 2014. Nakoupíte tu všechno, co by mohla potřebovat vaše zahrádka. Trhovci nabídnou sadbu okrasných rostlin i zeleniny, ovocné i okrasné stromky, ovoce, zeleninu či potravinové regionální výrobky. Chybět nebudou ani živá zvířata.

Pardubice - Vyberete si vlak, nebo koňský povoz?

Rosice nad Labem – Přijďte o víkendu zahájit 14. sezonu Musea MHD a železnice v Rosicích nad Labem. V sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin na vás čeká program, jehož součástí bude výstava historických železničních vozů, jízdy historických vlaků i zahradní železnice. V sobotu se můžete svézt okružním vlakem a v neděli výletním vlakem do Heřmanova Městce, kde můžete vyměnit vlak za koňský povoz.

Královehradecko - Šrámkův statek ozdobí máje a provoní selátko

Piletice – Na Šrámkově statku se v sobotu od 14.30 hodin budou stavět máje. Tento folklorní festival má již svou dlouholetou tradici, na niž navazuje letošní 18. ročník. A jako každý rok se této akce zhostí hradecký folklorní soubor Dupák. Vítáni jsou všichni, kdo chtějí strávit sobotu v příjemném prostředí s bohatým programem, jarmarkem lidových řemesel a lákavým občerstvením – opékaným prasátkem a oroseným pivem.

Hradec Králové – Posedmé se vydají členové Klubu dětí a mládeže Hradec Králové s dalšími dobrovolníky čistit Orlici. Projekt Řeky nejsou smetiště se snaží napravit to, co příroda sama nezvládne – uklízení odpadků. Za sedm let se už podařilo vysbírat 26 tun odpadků. Další kilogramy přidají dobrovolníci 26. a 27. dubna. Čistí se 71 km dlouhý úsek od Doudleb nad Orlicí do Hradce Králové a od Nové Vsi do Albrechtic.

Hradec Králové – Bleší trh, jehož výtěžek pomůže projektu v Keni, se koná v sobotu od 14 hodin v prostorách Elementu ve Škroupově ulici v Hradci. Součástí je i přednáška o Keni s dražbou ručně vyráběných předmětů.

Rychnovsko - Cikánské toulky začínají u hospody

Ohnišov – V sobotu se mohou vyznavači pohybu zúčastnit Cikánských toulek. Pro 40. ročník turistického pochodu jsou připraveny trasy pro pěší 7, 11, 15, 19 a 24 km a cyklotrasy 20, 33, 40, 53 a 94 km. Startuje se od 7 do 10 hodin od Pohostinství U Potoka. Děti čeká pochod pohádkovým lesem dlouhý pět kilometrů.

Náchodsko - Království ovcí v Babiččině údolí

Nové Město nad Metují – Brány města se v sobotu v 10 hodin otevřou dokořán při zahájení turistické sezony. Na Husově náměstí jsou připravena taneční, sportovní a hudební vystoupení. Před zámkem budou vystaveni auto a moto veteráni, trhy nabídnou zajímavé zboží a v prostorách zámku láká výstava vláčků. Otevřena bude expozice velorexů, ale i zámecká půda. Připraveny jsou soutěže pro děti i dospělé, chybět nebude ani občerstvení.

Ratibořice – Ratibořické ovčácké slavnosti se uskuteční v sobotu od 10 do 16 hodin v Babiččině údolí. Oblíbená jarní akce proběhne na lukách a přilehlém prostranství v sousedství ratibořického mlýna a vodního mandlu, v kuchyňské zahradě, historickém kuželníku i na dvoře u Panské hospody. Můžete se těšit na ukázku pastvy ovcí, jejich stříhání a následné zpracování vlny či práci ovčáckého psa. Fauna bude zastoupena různými plemeny koz a ovcí, nebude chybět ani ukázka dravých ptáků. Přichystána bude nabídka produkce od regionálních drobných zemědělců, chovatelů a pěstitelů i občerstvení.

Jičínsko - Po stopách velikána Járy Cimrmana

Jičín – Pojďte s námi do Biografu Český ráj, který o víkendu propojí divadlo s filmem. Od 25. do 27. dubna uvede pět záznamů divadelních her Járy Cimrmana v podání pražského Divadla Járy Cimrmana. Budou to Hospoda na Mýtince (pá 19.30), Dobytí severního pólu (so 17), Záskok (so 19), Blaník (so 21), Švestka (ne 17.30). Na diváky, kteří si koupí vstupenku na všechny projekce, čeká sleva.

Trutnovsko - Bittovou doprovodí filharmonie

Trutnov – Zpěvačka a houslistka Iva Bittová uzavře v pátek dubnový program festivalu Jazzinec. Posluchači se mohou těšit na koncertní provedení alba Zvon. Bittovou mimo jiné doprovodí i ostravská Janáčkova filharmonie.

Dvůr Králové – Taneční skupina Attitude oslaví Mezinárodní den tance, který se každoročně koná jako připomínka narození tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea. Zatančí v sobotu od 11 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

Hostinné – Rybářské závody se konají v sobotu u rybníku Labský mlýn. Prezence začíná v 6 hodin, závod o hodinu později. Soutěžící za každý centimetr ušlechtilé ryby i okouna získají bod.